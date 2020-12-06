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金門海灘又見3枚未爆彈！2個月發現28枚　居民嘆：無雷島變地雷島

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▲金門海灘出現3枚未爆彈裸露。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海灘出現3枚未爆彈裸露。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門海灘又發現未爆彈！海巡署金門岸巡隊站巡邏組6日上午9時多，在烈嶼鄉黃厝左側岸際發現3枚未爆彈，隨即封鎖現場管制人員進出。岸巡隊統計，自今年11月至12月6日，共處理5件疑似未爆彈案，總計有28枚未爆彈。

海巡署金門岸巡隊巡邏組6日上午9點15分執行灘岸巡查，在烈嶼鄉黃厝左側岸際發現3枚未爆彈，為避免民眾誤入，隨即封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員到場處置，另派遣機動站備勤人員對周邊岸際擴大實施搜索，所幸未再發現其他疑似未爆彈。

▲金門海灘出現3枚未爆彈裸露。（圖／記者林名揚翻攝）

▲岸巡隊巡邏組緊急拉起封鎖線。（圖／記者林名揚翻攝）

未爆彈處理小組約在10點抵達現場，經檢視未爆彈分別為「10磅空用炸彈殘體」、「3.5吋火箭彈殘體」及「60公厘迫砲彈殘體」各1枚，並將全數砲彈殘體帶回處置。

金門岸巡隊統計，自2020年11月至今，岸巡隊已在金門海灘處理5件疑似未爆彈案，共計有28枚未爆彈。

▲小金門海邊11月29日傍晚發現18枚地雷。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小金門海邊11月29日傍晚發現18枚地雷。（圖／記者林名揚翻攝）

國軍於2008年4月1日正式編成「排雷大隊」，2013年完成全部排雷工作，總計排除大、小金門地雷近10萬顆，功成身退的排雷大隊於103年4月1日解編，也正式宣告金門成為名其實的「無雷島」。不過這2個月以來，金門岸巡隊29日傍晚在烈嶼鄉發現18枚地雷，陸陸續續也有零星案件發現未爆彈，讓當地居民無奈嘆，「好多次了！無雷島變成地雷島！」

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