獨／撿到蔡依林演唱會門票！1萬秒售…內疚投案：全捐流浪動物團體

▲Jolin蔡依林29日高雄舉行「Ugly Beauty」演場會，小S火辣助陣。（圖／凌時差提供）

記者許宥孺／高雄報導

Jolin蔡依林29日在高雄舉行「Ugly Beauty」演場會，2名女粉絲當日在現場等待釋出門票機會，恰巧一名戴口罩的男子上前表示願意原價讓票，2人入場後卻發現座位為其他購票人所有，這才驚覺口罩男是撿到遺失門票再轉售，她們氣得向警方報案。犯案的唐姓男子1日中午主動投案，他辯稱犯案後良心不安，因此把不當獲利的1萬元捐給流浪動物團體。警方訊後依詐欺、侵占罪函送法辦。

▲女粉絲喜獲蔡依林演唱會門票，沒想到看不成還進警局。（圖／翻攝自臉書《高雄大小事》）

高雄陳姓女子表示，蔡依林在高雄舉辦演唱會，因為搶不到票，也不想買黃牛票，29日下午5點多和姐姐就到高雄巨蛋售票口碰運氣，「看會不會在開演前在釋出門票」。此時，一名帶橘色口罩的男子主動上前攀談，表示朋友臨時不來，他不想一個人看演唱會，打算以原價4900元出售。

「看很多網友會分享有人原價讓票，沒想到我們也那麼幸運遇到！」陳姓女子表示，向口罩男確認非公關票或不得轉售門票後，決定以1萬元向口罩男購買2張門票，由於口罩男不接受網路轉帳，所以由姊姊領現金再交付給口罩男，2人便帶著興奮的心情順利進入會場。

▲▼高雄巨蛋售票處。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到進入會場後，工作人員帶同原先購票人進場，發現陳女和姊姊坐在位置上，於是雙方請來另名工作人員釐清狀況，經了解才知道，陳姓女子向口罩男購買的2張票，是一名周姓工作人員當日在巨蛋門口遺失的門票。由於座位重複，加上陳女和姊姊提不出購票證明，於是請她們離開，陳女當下才恍然大悟，「橘口罩男子撿到了票，又轉售給我們」，最後她們決定向警方報案，並向賣票給她們的口罩男提告詐欺。

案件經媒體批露後，唐姓男子約在中午看到新聞主動向警方投案，他表示，29日下午先到漢神巨蛋逛街，得知巨蛋晚間6點有蔡依林的演唱會，所幸到廣場看熱鬧，約在下午5點40分恰巧發現售票口地上有2張門票，所以就撿起來，打算賣給等待釋出門票的民眾，後來鎖定陳姓女子並上前攀談，「原本打算賣一張4500元，但回家數錢才發現竟有1萬元」。

▲帶橘色口罩的唐姓男子販售撿到的門票給陳女。（圖／翻攝自臉書《高雄大小事》）

唐姓男子到案時辯稱，犯案後覺得良心不安，獲利的1萬塊錢「一毛都不敢花」，1日中午還把1萬元捐給流浪動物關懷協會，甚至還主動出示收據給員警看，令在場員警哭笑不得。警方訊後依詐欺、侵占罪函送法辦。

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