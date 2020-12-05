▲新北耶誕惜食國際村，侯友宜籲當惜食「心」住民。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020耶誕惜食分享節於5日在板橋車站站前廣場開幕，本屆以「惜食國際村」為主軸，新北市長侯友宜表示，透過料理讓大眾了解惜食意義，也希望促進各族群文化相互了解，新北市可以成為尊重彼此文化的「心」北市。6日下午將有異國料理DIY體驗，並開放民眾票選喜歡異國料理，還有機會獲得限量泰國錫水杯等精美禮物。

侯友宜表示，根據環保署統計，全國每年廚餘回收量逾55萬公噸，用廚餘桶堆疊起來超過1萬座台北101的高度。新北市政府2016年成立「新北惜食分享網」，整合各局處資源推動惜食，除了宣導廚餘減量、媒合剩餘食材及格外品，也辦理國際論壇，邀請日本、新加坡等相關部門，分享惜食經驗。自2016年至2020年，已成功減少1977公噸廚餘，也媒合592公噸格外品作為社福單位及餐廳使用，拯救約2500公噸的食物被丟入廚餘桶。

▲新北市長侯友宜與來賓一起製作格外品披薩。

另外，農業局協助媒合餐飲業者使用來自全台各地「蔬果格外品」的「惜食分享餐廳計畫」，目前已有合作59家惜食分享餐廳，且遍及新北市、台北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣及高雄市等6縣市。這代表新北惜食分享網成立5年，各局處合作模式已成熟，且民眾也漸漸接受惜食理念。

今年活動以「惜食國際村」為主題，邀請各族群的朋友一同響應，除了要顛覆大眾對格外品的刻板印象，也希望透過料理，促進大眾了解彼此文化，新北市不只是「New」北市，也是懂得尊重彼此文化的「心」北市。

▲民眾現場領取免費格外品白玉蘿蔔。

今年搭配「惜食國際村」主題，共煮共享活動也飄起異國風，民眾現場體驗製作義式蔬菜湯及比薩，並品嘗各國料理及欣賞表演、和異國攤位關主學1句異國當地問候語的「學好話」及其他周邊活動。6日會開放限量的「異國料理DIY體驗」，民眾參與異國料理票選，有機會獲得限量泰國錫水杯、越南咖啡壺等精美好禮。

農業局表示，耶誕惜食分享節已邁入第6屆，感謝今年各族群、團體的朋友及現場民眾熱烈參與，希望大家可以實際行動繼續支持惜食與惜食分享餐廳，讓惜食運動得以延續、傳播出去，期許未來台灣能成為一座「惜食島嶼」!

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▲新北市烏來泰雅農產合作社。