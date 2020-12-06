牽制中國！日媒爆：「日美法」明年5月無人島進行聯合軍演

▲《產經新聞》獨家報導，日美法將舉辦聯合軍演。（圖／翻攝自海上自衛隊官網）



記者王佩翊／編譯

日媒《產經新聞》獨家報導，日本、美國以及法國有意於2021年5月在日本一座無人的離島上舉行首次的海陸聯合軍演，內容包含離島的防衛與奪回作戰。據悉，此次軍演表面上是以人道主義救援以及災害救援為主軸，但目的在於牽制近日在南海地區動作頻頻的中國大陸，透過代表歐洲勢力的法軍加入，進一步加強並擴大對解放軍的包圍網。

根據《產經新聞》5日報導，日本自衛隊將在2021年5月與美軍、法軍聯手舉行海陸聯合軍事演練，屆時將集結日美法三方的艦艇與陸軍部隊，在日本西南方的一座無人島進行登陸演練。法國海軍將會是第三度停靠於日本，前兩次分別為2015年與2017年，當時皆停靠於長崎縣的佐世保港。

法軍2015年靠港時，是首度以日美法的架構在日本參加聯合軍演，當時日本海上自衛隊與美法兩國的艦艇在九州的西方海域進行飛機的相互起降作業。

儘管這次的聯合軍演名義上是以人道主義救援以及災害救援為主軸，但是在無人島進行的飛機降落與海陸兩用車登陸訓練，和離島防衛、奪回作戰有許多共通項目。除此之外，如果地點選在東海上的無人島，再加上歐洲生力軍法國的加入，也能夠帶給主張擁有釣魚台（日稱尖閣諸島）主權的中國「強烈牽制訊息」。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

►超級神水，萬年經典SK-II青春露