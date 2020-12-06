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共同社：英國明年派遣「伊莉莎白女王號」航母　長期部署西太平洋

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▲伊麗莎白女王號。（圖／取自維基百科）

▲伊麗莎白女王號或將長期部署西太平洋海域。（圖／取自維基百科）

文／中央社東京5日綜合外電報導

共同社報導，日本政府相關人士5日透露，英國海軍最快明年初將向包括沖繩縣等南西諸島周邊在內的西太平洋，長期派遣以最尖端航空母艦「伊麗莎白女王號」為核心的航艦打擊群。

報導稱，英國航艦打擊群預計將接受駐日美軍支援。在三菱重工業公司的小牧南工廠（愛知縣）維修保養艦載F-35B匿蹤戰機的構想也已浮出水面。

日本有意深化與海軍實力在全球名列前茅的英國合作，展現對抗加強海洋活動的中國並維護秩序的姿態。在西太平洋，與日本有同盟關係的美軍以及非周邊國的航艦持續活動極為罕見。背後原因在於中國對南海的主權主張以及英國政府對香港問題的強烈關切。

據相關人士透露，「伊麗莎白女王號」打擊群的艦艇、飛機預計將與日本自衛隊、美軍實施聯合演習。F-35戰機由美國洛克希德馬丁公司製造，三菱重工的小牧南工廠是亞太地區的F-35維修基地，可實施數年一次的定期檢查等全面保養。目前正在協調能否接納英軍戰機。

根據基於韓戰（1950至1953年）相關聯合國決議的「聯合國軍地位協定」，英軍能夠在橫須賀（神奈川）、佐世保（長崎）、白灘（沖繩）等駐日美軍設施及區域接受補給。日本海上自衛隊為避免過度刺激中國，似乎對積極的後方支援持謹慎態度。

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