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輪椅翁寒夜呆坐路旁喊「我想回家！」　桃警查明身分助返家

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▲姜姓老翁獨自滑著輪椅外出散步卻忘了回家的路，警方前往救援。（圖／龍潭警分局提供）

▲姜姓老翁獨自滑著輪椅外出散步卻忘了回家的路，警方前往救援。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭1名有失智和重聽姜姓老翁，5日晚獨自滑著輪椅外出散步，卻忘記回家的路，在寒夜裡呆坐路旁，警方據報後趕往處理，只見他直搖頭卻遲遲無法表達身分及住所，只能先將他載回派出所查證身分，但老翁直稱「我想回家！」經電腦比對才查出並載返家，著急家屬見老翁平安回家再三感謝員警。

▲員警將老翁載回警所，並查出住處後送返家。（圖／龍潭警分局提供）

▲員警將老翁載回警所，並查出住處後送返家。（圖／龍潭警分局提供）

中興派出所副所長曹培翔及警員陳裕霖2員，據報在龍潭區中興路旁，看到當姜姓老翁獨坐輪椅，在這天氣濕冷的晚間，身體不停地顫抖不禁鼻酸。於是將老翁載返警所，並自掏腰包購買晚餐及熱飲給老翁果腹，關懷照料安撫才化解直嚷「我想回家！」情緒，並以警用電腦人臉辨識系統比對確認老翁身分，因而找到家屬並將老翁平安帶返家。

家屬表示，多年來老父經常就會自己滑著輪椅到附近巷弄閒逛散心，但約傍晚左右就會自動返家，但卻因年邁失智突然忘了返家的路；正當家屬正在住家附近焦急的找尋不著，原先準備要到派出所報案時，卻看到了警車慢慢駛入住家巷內，載著老翁平安地返回家中。家屬非常感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬道謝。

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