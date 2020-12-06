雨下不停！台鐵猴硐崩山搶修一度停擺　林佳龍：最快13日通車

記者郭世賢／新北報導

猴硐走山台鐵宜蘭線12公里+223公尺處，天雨邊坡崩塌搶修，4日上午發生大規模走山，因現場泥流大量湧出60多名工人、怪手緊急撤離，搶修作業一度停擺，原先預估12月8日恢復通車日期。交通部長林佳龍6日上午8點到場視察後表示，因持續天雨土質鬆軟，導致搶修困難，他要求台鐵同仁務實評估全力搶修，安全第一，目前預估通車日期將延後到12月13日。

▲台鐵猴硐崩山搶修困難，林佳龍：最快12/13通車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林佳龍表示，走山現場土方預估1萬立方公尺，5日清運土方600多立方公尺，6日若順利，預估可清運2000多立方公尺，預估還要3到4天完成清運工作，接下來還要架設鋼軌、電力桿，還要2到3天；預估恢復通車作業將要較原先通知的12月8日，延後1週到12月13日。

台鐵指出，對號列車部分，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛，另因編組運用關係全線停駛有1.樹林=台東72、642、402、410，樹林=知本418次。2.樹林=花蓮74、605、206、212次。3.蘇澳=樹林261次；區間車部分；台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐；支線：平溪線、深澳線停駛。

▲台鐵猴硐崩山搶修困難。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版