　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸　陳時中公布宿舍位置、足跡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼確診印尼移工的接觸者驚傳逃逸，指揮中心指揮官陳時中親上火線說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲指揮中心緊急召開記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心4日公布，第688例確診案例為印尼女移工，出關後自費篩檢陽性，同宿47人當中，又出現一起陽性案例，列為第695例。對此，指揮中心說明，第695例被感染時間較久，研判是境外移入，後續會進行病毒培養、驗證。

指揮中心4日公布，第688例確診為印尼籍女移工，11月13日來台工作，28日檢疫期滿後，由仲介安排到X宿舍自主健康管理，30日離開X宿舍，12月1日應雇主要求，到醫院自費採檢，結果呈現陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心緊急匡列第688例確診的接觸者，當時688例與另外47人同住X宿舍，其中1人完成檢疫出關後，前往雇主家服務，但12月2日上午外出，接著下落不明，手機處於關機狀態，目前已在追查，訊息顯示足跡落在台北、桃園。

其他46人全數採檢完畢，又發現1名確診個案，為第695例確診案例，還有1人第一次採檢呈現陽性、第二次呈現陰性。指揮中心指揮官陳時中指出，第688例確診案例11月28日進入X宿舍健康管理，11月30日離開、第695例確診案例為11月29日進入X宿舍，因此研判688例、695例只有1天的接觸時間。

▲▼今(5)日中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官說明【案688之移工接觸者相關疫調結果】（圖／指揮中心提供）

▲陳時中公布第688例的調查結果，害怕宿舍出現群聚感染。（圖／指揮中心提供）

陳時中說明，X宿舍的隔離條件非常不好，40多人睡在通舖上，擠在同一空間，只有一間廁所能用，擔心出現群聚感染。陳時中提到，依據第688例、第695例這兩例的檢驗數值來看，第688例抗體檢測呈現陽性、第695例第一次採檢、第二次採檢的CT值分別為32、36，被感染的時間應該比較久，初步研判是境外移入，後續還會進行病毒培養，以此來驗證。

陳時中提及，與695例同住X宿舍的移工，11月30日全數進行體檢，接著被移往桃園市桃園區春日路的醫管顧問公司宿舍，目前正在召回11月30日至12月4日間待過春日路宿舍的移工，還待在春日路宿舍內的移工也要前往集中檢疫所，接著春日路宿舍進行整體消毒。

陳時中提到，群聚感染的可能性相當令人擔憂，也擔心宿舍裡還有其他人染疫，有些移工已經到雇主家服務，如果確診案例進入台灣家庭，替雇主服務，恐怕疫情會進一步擴大，所以才趕緊公布、透過手上有的聯絡資料來聯繫，盡早將移工召集回來，進行集中檢疫，若有移工沒被聯絡到，希望民眾即時與1955勞工諮詢申訴專線、1922防疫專線聯繫，後續不會收取集中檢疫費用。

►蜂蜜氣泡水每瓶15元有找！

ET快訊
「喝完撞死你媽」私訊外洩　羅志祥助理酒駕嗆記者被挖
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸　陳時中公布宿舍位置、足跡

案688接觸者再1人確診！急召回11/30-12/4同宿移工　春日路宿舍消毒

全聯三款「紅標米酒」差在哪？　網激推：這瓶最香

網瘋傳抵制「性騷擾巧克力」湯圓　桂冠說話了

林百貨府城摩登大遊行　跟著嘉藥觀光系「偽出國」！

快訊／移工宿舍再增1名印尼女移工確診！同宿移工全數移出集中檢疫

案688同宿越南移工逃逸！陳時中公布足跡：曾出現在台北、桃園

1星負評嗆難吃！分局長帶千金道歉　牛肉麵老闆堅持告：讓她負責

染疫印尼移工同宿舍接觸者驚傳逃逸！1人自雇主家外出行蹤不明

救命把握黃金時間！臨床應用AI智慧　花慈打造隨行醫療平台

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

伍佰見跑車總裁興奮狂撂英文　A-Lin駕跑車爆偉忠哥「一上車就抓超緊」

高雄街頭美食！古早味蔬菜蛋餅　「整片粉漿+蛋液」鋪滿煎台超誘人

睡夢中突然胸悶！8KG胖橘催餵飯　爸被溫柔摸下巴無奈：凌晨3點欸

蕭亞軒驚喜現身球場！朋友秒變電燈泡　黃皓一開打就不理人…女友好委屈ＱＱ

三重65歲伯開車回家突失控暴衝 保齡球式狂掃「4秒連撞47機車」

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸　陳時中公布宿舍位置、足跡

案688接觸者再1人確診！急召回11/30-12/4同宿移工　春日路宿舍消毒

全聯三款「紅標米酒」差在哪？　網激推：這瓶最香

網瘋傳抵制「性騷擾巧克力」湯圓　桂冠說話了

林百貨府城摩登大遊行　跟著嘉藥觀光系「偽出國」！

快訊／移工宿舍再增1名印尼女移工確診！同宿移工全數移出集中檢疫

案688同宿越南移工逃逸！陳時中公布足跡：曾出現在台北、桃園

1星負評嗆難吃！分局長帶千金道歉　牛肉麵老闆堅持告：讓她負責

染疫印尼移工同宿舍接觸者驚傳逃逸！1人自雇主家外出行蹤不明

救命把握黃金時間！臨床應用AI智慧　花慈打造隨行醫療平台

百萬網紅「貶低朴智宣」外貌惹議！　澄清卻再惹怒資深女星：照照鏡子

王祖賢31年前「絕美無P照」出土！李若彤曬同框…曝女神私下一面

UBA／世新單場狂勝中州52分　竟離譜20罰不中

10款「無動物實驗」天然保養　精華液、香氛讓你從頭到腳感受純淨

腳趾甲勾到褲子受傷慘截肢　80多歲翁植入「自體細胞」長出新肉

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸　陳時中公布宿舍位置、足跡

美軍重組第一艦隊　澳洲有意願成為「重要基地」

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

生活熱門新聞

快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

案688同宿越南移工逃逸！陳時中公布足跡

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

28歲媽打疫苗病逝！大伯慟：別當白老鼠

案688接觸者再1確診！緊急召回11/30-12/4同宿移工

被嗆飄鹹魚味　牛肉麵名店堅持告

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸

北台低溫探14度　3大降雨熱區曝

三款紅標米酒分不清　　網推：這瓶最香

全台最荒涼車站！屏東「這車站」一年僅283人搭乘

全聯這款櫛瓜被讚爆　主婦曝：加了超對味

快訊／移工宿舍再增1名印尼女移工確診！

男客約面交「摀嘴拉進公廁」　她哭：怕丟臉

UberEats叫飲料　1天後挨告侵占

更多熱門

相關新聞

日本染疫數破16萬　重症患者同創新高

日本染疫數破16萬　重症患者同創新高

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，累計病例數已破16萬例，重症患者數也創下520人新高紀錄。此外，北海道旭川厚生醫院爆最大規模群聚感染，至今已有221人染疫。

林俊憲嗆連勝文　請去對岸施打新冠疫苗敢嗎？

林俊憲嗆連勝文　請去對岸施打新冠疫苗敢嗎？

1名染疫接觸者移工驚傳逃逸！

1名染疫接觸者移工驚傳逃逸！

美國單日確診飆破22.5萬！1個月三度破20萬

美國單日確診飆破22.5萬！1個月三度破20萬

連兩日破百　香港增101例確診

連兩日破百　香港增101例確診

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒肺炎移工確診指揮中心疫情

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

外甥女養10年變小三　人妻崩潰離婚

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

「喝完撞死你媽」私訊外洩　羅志祥助理嗆記者

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

案688同宿越南移工逃逸！陳時中公布足跡

妻嫌22萬生活費不夠！醫師夫「年休7日」想離婚

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

正妹主播露「纖蛇腰+豐滿上圍」網暴動

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

8歲女成焦屍　鐵工爸棉被衝火場

更多

最夯影音

更多
愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你
被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面