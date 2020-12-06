案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸　陳時中公布宿舍位置、足跡

▲指揮中心緊急召開記者會。（圖／記者洪巧藍攝）



記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心4日公布，第688例確診案例為印尼女移工，出關後自費篩檢陽性，同宿47人當中，又出現一起陽性案例，列為第695例。對此，指揮中心說明，第695例被感染時間較久，研判是境外移入，後續會進行病毒培養、驗證。

指揮中心4日公布，第688例確診為印尼籍女移工，11月13日來台工作，28日檢疫期滿後，由仲介安排到X宿舍自主健康管理，30日離開X宿舍，12月1日應雇主要求，到醫院自費採檢，結果呈現陽性。

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指揮中心緊急匡列第688例確診的接觸者，當時688例與另外47人同住X宿舍，其中1人完成檢疫出關後，前往雇主家服務，但12月2日上午外出，接著下落不明，手機處於關機狀態，目前已在追查，訊息顯示足跡落在台北、桃園。

其他46人全數採檢完畢，又發現1名確診個案，為第695例確診案例，還有1人第一次採檢呈現陽性、第二次呈現陰性。指揮中心指揮官陳時中指出，第688例確診案例11月28日進入X宿舍健康管理，11月30日離開、第695例確診案例為11月29日進入X宿舍，因此研判688例、695例只有1天的接觸時間。

▲陳時中公布第688例的調查結果，害怕宿舍出現群聚感染。（圖／指揮中心提供）



陳時中說明，X宿舍的隔離條件非常不好，40多人睡在通舖上，擠在同一空間，只有一間廁所能用，擔心出現群聚感染。陳時中提到，依據第688例、第695例這兩例的檢驗數值來看，第688例抗體檢測呈現陽性、第695例第一次採檢、第二次採檢的CT值分別為32、36，被感染的時間應該比較久，初步研判是境外移入，後續還會進行病毒培養，以此來驗證。

陳時中提及，與695例同住X宿舍的移工，11月30日全數進行體檢，接著被移往桃園市桃園區春日路的醫管顧問公司宿舍，目前正在召回11月30日至12月4日間待過春日路宿舍的移工，還待在春日路宿舍內的移工也要前往集中檢疫所，接著春日路宿舍進行整體消毒。

陳時中提到，群聚感染的可能性相當令人擔憂，也擔心宿舍裡還有其他人染疫，有些移工已經到雇主家服務，如果確診案例進入台灣家庭，替雇主服務，恐怕疫情會進一步擴大，所以才趕緊公布、透過手上有的聯絡資料來聯繫，盡早將移工召集回來，進行集中檢疫，若有移工沒被聯絡到，希望民眾即時與1955勞工諮詢申訴專線、1922防疫專線聯繫，後續不會收取集中檢疫費用。

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