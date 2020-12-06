快訊／找到人了！曾同住確診病例　越南逃逸移工萬華尋獲

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心4日公布1名印尼移工染疫確診，同宿舍移工列接觸者再次集中檢疫採檢，卻驚見其中1名越南女移工早已離開雇主家，不知去向。根據最新消息，這名越南移工今天（6日）凌晨已在台北市萬華被尋獲，人目前在移民署。

▲指揮中心指揮官陳時中5日晚間召開記者會，公布該移工足跡出現在台北、桃園。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心5日說明，案688印尼籍30多歲女性移工，今年11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性；個案11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於4日確診（Ct值32）。

調查案688曾與47名移工同宿舍自主健康管理，4日晚間要求這47人再次集中檢疫並採檢，卻有1人未抵達集中檢疫所。指揮中心發言人莊人祥說明，該名消失移工是越南籍30多歲女性，11月13日入境集中檢疫，17日、26日分別接受採檢結果都是陰性，28日離開集中檢疫所到宿舍，30日前往雇主家。

據了解，這名移工12月2日上午從雇主家外出之後就不知去向；5日晚間，衛生單位要找尋接觸者集中檢疫時發現無法聯繫。警政署、移民署成立專案小組，鎖定其行蹤進行查找。

指揮中心指揮官陳時中5日晚間公布該移工足跡出現在台北、桃園，並特別呼籲逃跑移工「為了自己好，要及早主動聯繫」，以電話和相關仲介聯絡，或撥打勞動部1955或1922，趕快回來進行檢驗，確保自身安全。根據《東森新聞》報導，今晨1時多在北市萬華尋獲該移工，已將人帶回移民署。