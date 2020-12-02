中壢慈惠堂70周年慶典接任主委　邱奕勝：榮耀感恩

▲中壢慈惠堂董事長陳燦宏(右)拜會市議會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位居全台2000多間慈惠堂分堂「龍頭」的中壢慈惠堂，明年將舉辦70周年盛大慶典，中壢慈惠堂董事長陳燦宏2日帶領董監事及幹部一行25人，到桃園市議會拜會議長邱奕勝，力邀邱議長擔任慶典委員會主任委員職務，共同為這場宗教盛事盡心力，奉行「母娘」慈悲喜捨的精神；邱奕勝認為，接任該職務，是無比榮耀，讓他相當感恩。

邱議長表示，桃園中壢慈惠堂成立迄今已經69年，是全台慈惠系統的第一分堂，69年前的現今廟址週邊，遍是農田，未料隨著附近的SOGO百貨大樓興建，讓中壢慈惠堂位於中壢區最繁榮的商圈內，身價看漲，同時也見證了中壢地區的發展與轉變。

▲中壢慈惠堂董監事及幹部，拜會市議會。（圖／市議會提供）

邱議長說，中壢區慈惠堂供奉主神瑤池金母，是地方居民的信仰中心，除了信徒眾多，年節期間點平安燈者高達萬餘人外，在文化及社福領域也扮演舉足輕重的角色，包括舉辦物資捐贈活動，幫助弱勢團體，辦理捐血活動、照顧長者及弱勢族群等公益服務，深受各界肯定。陳燦宏董事長表示，明（2021）年是中壢慈惠堂建堂70周年，將盛大舉辦慶典，同時也將持續投入各項社會公益活動，讓市民朋友感受慈惠堂主神瑤池金母慈悲喜捨的精神。

擁有廣大信眾的中壢慈惠堂，2019年總統大選期間母娘生日，當時尋求連任的總統蔡英文及台北市長柯文哲，均前往參與慶生活動。

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