快訊／移工宿舍再增1名印尼女移工確診！同宿移工全數移出集中檢疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布1名印尼移工(案688)染疫確診，調查她曾與47名移工同宿舍自主健康管理，昨晚要求這47人再次集中檢疫並採檢。指揮官陳時中今（5）日晚間公布接觸者再有１名印尼籍移工檢驗陽性確診，列為案695。

▲確診印尼移工的接觸者驚傳逃逸，指揮中心指揮官陳時中親上火線說明。（圖／記者洪巧藍攝）

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陳時中表示，目前47人當中有1人行蹤不明正在尋找，另46人全數進行檢驗，很不幸發現有1名確診個案，是印尼籍20幾歲女性。此外還有1名疑似個案，兩次採檢1次陰性、1次陽性，明天將再安排一次採檢進行確定。

由於案688與案695在宿舍的時間不同，案688匡列11/28、29兩天共47人，案695則繼續待到12/4，已經將11/29至12/4的移工全數召回，並於今晚要求所有宿舍移工移出至集中檢疫所，宿舍必須進行徹底消毒。

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