境外移入+3！台女愛爾蘭留學　返國知友人確診才驚覺嗅覺異常

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明個案為分別自愛爾蘭、德國及印尼入境。

指揮中心指出，案692為本國籍30多歲女性，去(108)年7月至愛爾蘭就學，於今(109)年11月19日返臺後至防疫旅館居家檢疫，入境時自覺輕微喉嚨癢，11月23日症狀改善，11月25日接獲通知其愛爾蘭友人確診，才自覺有嗅覺異常情形，自行通報衛生單位，經安排採檢為陰性，惟個案表示嗅覺異常狀況未改善，經再次採檢於今日確診。個案係於檢疫期滿後接獲陽性通知，目前已匡列接觸者共10人，其中1人居家隔離，另 9人自主健康管理。

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指揮中心表示，案693為德國籍30多歲男性，於11月29日來臺探親，入境無不適症狀，且持有72小時內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫。個案自述11月28日於德國曾接觸COVID-19確診個案，12月3日開始出現頭痛、畏寒、流鼻水等症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案694為本國籍30多歲男性，今年8月中旬赴印尼工作，於10月12日起陸續出現疲倦、發燒及腹瀉等症狀，並於10月21日自覺已恢復，11月8日入境後，進行居家檢疫，檢疫期間無不適症狀；12月2日因需返回印尼工作，故進行自費採檢，於今日確診(Ct值34)。目前已匡列接觸者共6人，其中3人居家隔離，另3人自主健康管理。

指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計112,412例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含110,417例排除)，其中693例確診，分別為601例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，574人解除隔離，112 人住院隔離中。

根據指揮中心統計，國內目前累計693例確診，分別為601例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、572人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。