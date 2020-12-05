印尼移工檢疫期滿「陰變陽」被疑本土感染　同宿舍47人再隔離+採檢

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布新增境外移入個案當中有1名印尼移工，然而他曾經持3日內陰性報告且檢疫期滿採檢陰性，後續雇主要求再次自費採檢才陽性確診。結束檢疫後她曾與47名移工同宿舍自主健康管理，指揮中心發言人莊人祥今（5）日表示，已要求同宿舍移工再次集中檢疫並採檢，初步結果明日出爐。

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心昨說明，該名個案688為印尼籍30多歲女性移工，今(2020)年11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性。

個案11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於昨日確診(Ct值32)；已匡列個案接觸者共52人，有5人為仲介及專車司機，列自主健康管理，另47人為同宿舍移工。

外界質疑該印尼移工無法排除本土感染可能性，莊人祥說明，昨日另有採集痰液及鼻咽兩套檢體，都呈現陰性，且檢測血清抗體為陽性反應，顯示感染已一段時間，研判應是在印尼遭到感染。

不過經過專家會議討論，決議將相關接觸者繼續集中檢疫，有46人已經進入檢疫所，另有1人持續溝通中，自最後接觸日起算14天，會檢疫至12月14日。

莊人祥說，目前正陸續進行PCR採檢，預計明天可有初步結果，若出現陽性個案後續會再檢測血清抗體。全員在檢疫期滿時會再做一次採檢，不排除PCR、血清同時都做。

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