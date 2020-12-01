印尼移工確診大增「每人醫療費用約80萬台灣買單」莊人祥揭原因

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近日新冠肺炎境外移入個案暴增，且當中大多數是來自印尼的移工，由於新冠肺炎屬於第五類法定傳染病，確診後不論本國、外國人，相關隔離醫療費用皆由國家負擔。指揮中心發言人莊人祥說明，移工大多是集中檢疫後採檢確診，相關醫療成本每人約80萬元，但他也強調，讓病患妥善接受隔離治療，另一層面也是為了保護國人社區的安全，避免疫情擴散。

過去一個月來幾乎每天都有境外移入病例，昨天甚至一口氣確診24例，其中最受關注的是近期不斷有印尼移工遭到確診，今年至目前為止印尼境外移入病例已經有107例，僅次於美國的109例。指揮中心已經宣布12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作二週；先前也有14家印尼國外人力仲介公司訓練中心被暫緩仲介。

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▲新冠肺炎境外移入統計趨勢，來源自印尼病例統計至11月30日共106例，加上12月1日新增個案，累計107例。（圖／翻攝自疾管署網頁）

現行新冠肺炎在台灣確診的隔離治療費用，不分本國、外國籍皆由政府支應；有媒體報導援引衛福部長陳時中於今年3、4月份說明，確診者治療費用平均1人約花費210萬元，進一步換算成移工治療費用，分析相關成本高。

莊人祥表示，當時推估一名確診者所需社會成本約210萬，是本土個案，將相關接觸者的追蹤、疫調等費用納入考量；至於移工，入境以後集中檢疫、期滿採檢，就沒有當初的疫調、追蹤成本，且他們年輕身體狀況良好，一般住院天數也不會太多，換算下來治療隔離花費比先前要低，推估每人約80萬。

莊人祥強調，新冠肺炎是傳染性疾病，被列為第五類法定傳染病，如果患者沒有受到良好治療，反而會引發其他傳染，甚至讓疫情擴大，甚至危及國內社區，讓他們接受治療，也是在保護國人。

▲過去一個月新冠肺炎境外移入統計趨勢，以印尼為大宗。（圖／翻攝自疾管署網頁）



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