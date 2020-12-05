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林管處徵7約僱缺　53考生騎擋車兼負重跑搶爭鐵飯碗入場券

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▲林管處徵7約僱缺　53考生騎擋車兼負重跑搶爭鐵飯碗入場券。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹林管處徵7名約僱職缺，吸引53人前往報名。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹林區管理處招募7名約僱森林護管員，5日在新竹客運駕訓場舉行第一階段術科測驗，共吸引53人報名，考生除了要會騎乘循環檔機車外，還得在負重20公斤的情形下，在9分30秒內完成1,000公尺的跑走測驗，第一階段通過的考生方可進入6日的第二階段筆試及口試，本次錄取名單將於12月7日上午10時於新竹林區管理處網站公告，同日寄發成績單，正取人員還需通過一連串的訓練，才能成為新竹林區管理處約僱森林護管員，正式投入山林巡護的工作，為保護臺灣山林而努力。

▲林管處徵7約僱缺　53考生騎擋車兼負重跑搶爭鐵飯碗入場券。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲5日在新竹客運駕訓場舉行第一階段術科測驗，考生除了要會騎乘循環檔機車外，還得在負重20公斤的情形下，在9分30秒內完成1,000公尺的跑走測驗。

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臺灣山林資源豐厚，全臺森林覆蓋率達土地面積61%，而森林護管員就是守護山林最重要的第一線工作者。森林管護員的工作內容包羅萬象，例如：森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護及其他森林護管法規規定之相關工作等，有時為查緝盜伐、濫墾、盜獵等違法行為，須會同警方深入山區進行埋伏；或是為森林火災撲救工作，要組隊負重進行多日的長程縱走。

今年新竹林區管理處預計招募7名約僱森林護管員，一共吸引53人報名，競爭十分激烈。這一次的約僱森林護管員招考以二階段的方式辦理，第一階段在新竹客運汽車駕訓場辦理術科考試，第二階段則在新竹林管處辦理筆試及口試，預計錄取正取7名(原住民族優先至少錄取1名以上)。

▲林管處徵7約僱缺　53考生騎擋車兼負重跑搶爭鐵飯碗入場券。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲第一階段術科測驗到考人數38人，騎乘機車全數測驗通過，後續負重跑走也皆在時間內完成，測驗速度最快成績只花了5分33秒完成。

而這次報考合格人數計49人，女性7人，年齡30歲以下者居多，共有24位，將近合格人數的一半。這次不只吸引年輕人的注意，同時也有18位的原住民族的朋友報考，包含泰雅族、阿美族及賽德克族等，更於名單中發現多位非首次參加的考生，相信他們有朝一日一定可以成為能獨當一面的山林守護者。

5日在新竹客運駕訓場舉行第一階段術科測驗，考生除了要會騎乘循環檔機車外，還得在負重20公斤的情形下，在9分30秒內完成1,000公尺的跑走測驗。此次術科測驗到考人數38人，騎乘機車全數測驗通過，後續負重跑走也皆在時間內完成，測驗速度最快成績只花了5分33秒完成。通過測驗的考生可繼續參加隔(6)日第二階段筆試及口試，筆試考作文、森林及自然保育概論，口試評分項目儀態及表達能力、見解與思考邏輯及專業知識等。

本次錄取人員名單將於12月7日上午10時於新竹林區管理處網站公告，同日寄發成績單，正取人員還需通過一連串的訓練，才能成為新竹林區管理處約僱森林護管員，正式投入山林巡護的工作，為保護臺灣山林而努力。

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