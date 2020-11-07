台師大首創控股公司 成立線上藝術平台 師生共創業

▲台師大首控控股公司 成立線上藝術平台 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

為了將藝術作品推向市場，「台師大新創控股事業股份有限公司」和金仁寶集團董事長許勝雄、台師大前校長張國恩，共同成立「師子王藝術分享股份有限公司」，全台首創師生創業，成立線上藝術平台，除了將台師大美術系師生的作品在網路平台上展示買賣，甚至擴展到國際藝術家，將藝術作品的交易網路化、商模化。

「台師大新創控股事業股份有限公司」是由台師大前校長張國恩在2018年籌設成立，金仁寶集團董事長許勝雄擔任首屆董事長，號召企業界和校友成立國內大學第一家產學合資的控股公司，將台師大的師生作品商業化，產生最大效益，並帶領學校新創團隊邁向國際市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許勝雄表示，他是師大國文系畢業，台師大的師生很優秀，而年輕藝術家沒有舞台展示，受到經濟影響，往往沒有辦法順利的專心創作，他一直在想該如何把師生的作品推到國際上，因此有了成立線上藝術平台的構想，讓藝術產業跟上網路發展，尤其在這波疫情下，全球藝術市場的生態也將有革命性的發展，此時台師大成立新創公司，可引領藝術產業新發展。

台師大校長吳正己表示，台師大首創控股公司，不僅是將台師大的新創能量與產業結合，培養學生實務經驗，提高校園創業成功率，形成永續經營的正循環，更能培育年輕藝術家，讓藝術回歸生活。

師子王藝術分享公司的三大營運方向主要是：一，設立藝術入口網站「artsharing 1313 藝享網」（http://artsharing.me/），由藝術家分享發表原創作品，免費邀約畫廊畫會成立專屬網頁，室內設計師分享畫作空間設置案例；二，創新藝術家策展與策略分潤服務，只要用很少租金，就可讓全民欣賞原創作品；三，高品質的專業藝術平台