玩東北角大啖貢寮鮑滋養風味餐　12/19澳底漁港開宴來搶「鱻」

圖、文／新北市政府農業局提供

冷颼颼的冬天來了，「貢寮鮑」的產季又到啦！為推廣貢寮區在地的優良水產品，鼓勵民眾出門至東北角玩賞風景優美的海岸線以及品嘗在地的鮮美貢寮鮑，市府輔導貢寮區漁會推動貢寮鮑產地系列活動，並於26日舉辦2020貢寮鮑產地系列活動宣傳記者會，公布眾多活動期間優惠內容，歡迎一同來共襄盛舉！

快閃市集在市區登場 推出限量試吃及實惠

為了推廣貢寮在地優質水產品，市府建立「貢寮鮑」品牌，並輔導養殖戶取得產銷履歷及生產追溯認證，是東北角在地安心的絕佳珍味。為了讓更多人品嚐到鮮美的貢寮鮑，於12月5日～6日及12月12日～13日分別在板橋小遠百廣場與東區頂好廣場舉行貢寮鮑快閃市集活動，活動期間每日下午三點開始大方提供100份的貢寮鮑美食試吃，現場還推出各種超值的貢寮鮑產品，包括獲得漁業署「2020海宴水產精品」榮譽的「九孔鮑饗食包組合」，以及入選「2020新北特色美味好禮」的「磯燒九孔鮑」。送禮自用兩相宜，限量貢寮鮑精品賣完為止，千萬不要錯過囉！

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貢寮鮑滋養風味餐11月26日起開放報名 嚴選在地食材美味又優惠

貢寮鮑產地活動最大盛事「貢寮鮑滋養風味餐」辦桌活動，今年12月19日再度於貢寮澳底漁港開宴。貢寮區漁會嚴選在地食材及當季貢寮鮑，邀請總鋪師精心製作一桌海鮮大餐，優惠價只要7777元，桌數有限趕快上網報名。產地活動當天還推出限量貢寮鮑福袋搶購活動（原價600元/斤，搶購價450元/斤，每人限購1斤），以及在地農漁產品特賣會，讓參與活動的遊客都能滿載而歸。快把握機會出門品嘗當季鮮美的貢寮鮑。

漁貨直銷中心開幕慶 快來搶購最新鮮的海味

為推廣在地產業及完善東北角海岸線觀光遊憩據點，市府本府委託貢寮區漁會經營澳底漁貨直銷中心，並挹注漁會經費進行整修及增建工程，完善遊客採買、用餐環境及遊憩服務設施。在眾所期盼下，澳底漁貨直銷中心將在12月19日配合貢寮鮑產地活動隆重開幕!漁貨直銷中心內不僅展售鯖魚、白帶魚、竹筴魚、石花菜等各種新鮮的在地水產品還有最當季的鮮美貢寮鮑及品質優良的貢寮鮑加工產品。包括獲得漁業署「2020海宴水產精品」榮譽的「九孔鮑饗食包組合」，以及入選「2020新北特色美味好禮」的「磯燒九孔鮑」。除此之外，直銷中心內還有全聯福利中心進駐，同時於產地活動當天開幕，屆時將會聯手推出開幕限定優惠。歡迎在12月19日前來貢寮，除了體驗純樸漁村的人情味及自然之美外，也別忘了到漁貨直銷中心購買在地特色伴手禮回家享用。

貢寮鮑滋養風味餐報名網址：http://www.gongliao-abalone.com.tw/p3.html