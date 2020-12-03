央視名主播性騷正妹實習生！受害者獲百人聲援：一起向歷史要答案

▲弦子進入法院前揮手示意。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

央視前著名主持人朱軍2018年被指控，性騷擾在電視台實習的正妹實習生。時隔2年，12月2日，該案在北京海淀區人民法院開庭審理。據受害人弦子透露，雖然自己和朱軍都申請了公開審理，但法院未同意公開庭審過程。此前，她27日也在微博表示，「感謝大家，終於等到開庭，一起戰鬥吧。」

2日，庭審現場外聚集了上百名自發前來為弦子助陣的人士，一些人舉著「米兔」（MeToo）標語，還有人還舉着「性騷擾可恥」、「打破黑箱」等橫幅，此外，還有一群弦子的支持者各舉一個漢字，拼成「我們一起向歷史要答案」的標語。

2018年，「MeToo」運動發展至大陸，波及了多位大陸知名人士。弦子2014年曾在央視實習，然而期間卻慘遭知名主持人朱軍在化妝室性騷擾，受害的弦子在隔天立即報了警，殊不知警方卻未予立案，案件也就不了了之。

弦子的指控文章此後被發佈到微博，又被網友大量轉載。稍後，朱軍委託律師事務所回應稱，「朱軍性騷擾實習生」不實，將對作者及部分轉發者在北京市海淀區法院提起訴訟。

▲法院外聚集了眾多支持弦子的民眾。（圖／翻攝自微博）

此後，朱軍以「名譽權遭到嚴重侵害」和「受到嚴重精神傷害」為由，向法院提起民事訴訟，要求弦子和曾幫助弦子發文的徐超刪除相關微博、賠償其名譽和精神損失65萬餘元（人民幣，下同），並在網路和報紙上致歉。不過，朱軍的名譽權案的申請被駁回。

弦子此後拿到4年前報案的卷宗，並向法院提交將本案改為性騷擾損害責任糾紛，並於2018年10月正式提吿朱軍。朱軍隨後向法庭提出終止審理，但該要求於2019年1月被駁回。

朱軍從1993年就進入到央視工作，從1997年開始主持春節聯歡晚會，且連續主持了19年，成為家喻戶曉的著名主持人。他於2000年開始主持央視談話節目《藝術人生》，也獲得不俗反響。

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