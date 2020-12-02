　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青年景觀作品限時開放觀賞體驗　好看好玩又好拍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

2020全國青年景觀競賽（圖／新北市政府農業局提供）

圖、文／新北市政府農業局提供

2020全國青年景觀競賽頒獎典禮11月14日於新北市新莊頭前運動公園舉辦，由市長侯友宜頒獎予獲獎青年景觀團隊，現場同時展出多座青年景觀作品，競賽以「FUN, FUNCTIONAL, FASCINATING, & FRIENDLY」為主題，每一座作品皆可與民眾互動體驗，好看又好玩可以拍攝美照，讓民眾停不下拍照的手。作品將於新莊頭前運動公園持續展出至12月20日，同時搭配大片花海，只要搭乘捷運環狀線至「幸福站」後步行3分鐘即可到達，想一圓拍美照當網美夢想的民眾千萬不可錯過！

「2020全國青年景觀競賽」結合國際景觀趨勢主題，並透過植栽的搭配與結構的變化，每個青年景觀團隊在25平方公尺的面積下打造別有洞天、可供休閒遊憩，好玩又好看的景觀作品，同時結合市府「來新北，玩公園」的政策，將新莊頭前運動公園打造為豐富好玩的景觀博覽會，現場同時展出競圖組別得獎圖面，於今日起開放民眾觀賞體驗，市長侯友宜及大朋友小朋友都玩得不亦樂乎。

2020全國青年景觀競賽（圖／新北市政府農業局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2020全國青年景觀競賽（圖／新北市政府農業局提供）

2020全國青年景觀競賽共計有近80組參賽隊伍，橫跨高中職、大專院校至景觀公司，有來自全國北、中、南各地的優秀景觀青年團隊參加，至今已邁入第二屆，是首創以全國青年為對象，結合競圖與實作之競賽，也是新北市推動「城市綠美學」，將美學與青年力融入城市景觀的重要一環。市長侯友宜表示，隨著「全齡」及「共融」的概念逐漸被重視，今年的全國青年景觀競賽便將國際景觀趨勢及共融公園概念導入，讓各位青年朋友能夠在公園盡情揮灑對於共融、友善、有趣議題的創意設計，激發景觀青年創思公園新樣貌。競賽優勝隊伍也將獲邀參與新北市公共開放空間綠化設計規劃及110年全國運動會周邊綠化美化設計。

2020全國青年景觀競賽（圖／新北市政府農業局提供）

2020全國青年景觀競賽（圖／新北市政府農業局提供）

農業局長李玟表示，新北市舉辦「全國青年景觀競賽」提供青年選手創意發揮及了解景觀潮流趨勢交流的平台，不僅讓民眾了解新北在「城市綠美學」的發展，也展現新北市對於青年發展及景觀產業的重視，活動詳情及作品介紹亦可上競賽官網http://www.ylac.com.tw/查詢相關訊息。

ET快訊
遭肉羹店老闆性侵！她痛醒睜眼　崩潰抱女友痛哭
阮經天同框「小12歲親弟弟」　網全看傻：以為雙胞胎
女大生花3萬元A→D罩杯　一看結果氣炸
丁小芹「全因做錯1步」遭重判　他爆得罪法官內幕
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿聯酋航空超狂促銷　訂機票就送杜拜免費五星級住宿一晚

三倍券買2元塑膠袋　內行驚曝「麥當勞秒零找498元」！官方證實了

青年景觀作品限時開放觀賞體驗　好看好玩又好拍

「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」真的有！店家跟上潮流：講出來折5元

獨／金山磺清大橋暴動！東方白鸛第3隻現蹤　鳥友刷一整排大砲

算命師警告「不能賣鹽水雞」老婆會頭痛！　網笑曝1招：可治百病

差10秒綠燈！「屁孩華麗左轉」無視警察　下場超療癒：收紅炸彈囉

狂叩2通不死心！親戚傳Line勸「臉書別放自拍照」　理由傻爆眼

快訊／雨灌不停！北北基宜再發豪、大雨特報　更強冷空氣要來了

南州農會雙瓜節登場！20跑車「上億」助陣…1658萬小牛進化秀肌肉

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

星卉現身澄清「沒有息影」　戒安眠藥暴肥8kg...找回30年前初戀情人

阿聯酋航空超狂促銷　訂機票就送杜拜免費五星級住宿一晚

三倍券買2元塑膠袋　內行驚曝「麥當勞秒零找498元」！官方證實了

青年景觀作品限時開放觀賞體驗　好看好玩又好拍

「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」真的有！店家跟上潮流：講出來折5元

獨／金山磺清大橋暴動！東方白鸛第3隻現蹤　鳥友刷一整排大砲

算命師警告「不能賣鹽水雞」老婆會頭痛！　網笑曝1招：可治百病

差10秒綠燈！「屁孩華麗左轉」無視警察　下場超療癒：收紅炸彈囉

狂叩2通不死心！親戚傳Line勸「臉書別放自拍照」　理由傻爆眼

快訊／雨灌不停！北北基宜再發豪、大雨特報　更強冷空氣要來了

南州農會雙瓜節登場！20跑車「上億」助陣…1658萬小牛進化秀肌肉

苗栗通霄河道驚見浮屍　獨居翁疑抓魚失足溺斃...家人苦找3天　

28歲男血液流乾慘成「木乃伊乾屍」　房東破門收房租目睹嚇壞！

他曬30張發票討拍「一張1000元都沒有！」　網見細節全怒了：炫耀

探測月球處女地　陸嫦娥五號著陸「凶險風暴洋」

2600萬新房閒置2年！屋主回家一開門…「一名長髮正妹走出」傻眼

嘉義男到包廂做「攝護腺保養」...才剛進行一半！房門秒被打開

夫妻合照「P掉Alex正臉」！網私訊勸：別抹煞他…陳艾琳反應超無奈

【廣編】《楓之谷M》全新職業「惡魔復仇者」正式登場　 化憤怒為力量而戰

聖誕禮物選它！超帥STUSSYＸNIKE AIR FORCE 1即將登場

酒駕撞死19歲騎士肇逃再衝民宅！雲林恐怖駕駛車上搜出農藥

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

讚嘆搭「捷運橘線」都是正妹！他曝1關鍵

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

SWAG徵選男優　老司機笑了：敢衝嗎？

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

龍蝦吃到飽端出「海戰車」！同業曝光價差

「入冬最強冷空氣」周四到探13度　北北基5縣市豪大雨

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

600負評消失！嗆熊貓炸雞店升4星

更強冷空氣　一張圖看豪大雨濕冷5天

張國榮和梁朝偉曾經「有可能」

黑五後「好市多萬用乳下殺」　他秒扛1箱！

全台有感！更強冷空氣周四來襲

更多熱門

相關新聞

林家花園推應景實境解謎遊戲

林家花園推應景實境解謎遊戲

跟上新北歡樂耶誕城風潮，國定古蹟林本源園邸11月27日推出第三波實境解謎遊戲《古城尋跡—饗宴聖誕之徑》，免費下載立即玩 ! 遊戲解謎點配合耶誕城，串聯林家花園與板橋府中地區，民眾可一邊遊戲一邊欣賞絢麗燈飾，深度體驗府中雙城之美。

百歲飛官看空軍展　重溫戰時砲陣地氛圍

百歲飛官看空軍展　重溫戰時砲陣地氛圍

陶瓷元素融入服裝　學生創意驚艷評審團

陶瓷元素融入服裝　學生創意驚艷評審團

婦偷12盆栽！老闆放「間諜」神反擊

婦偷12盆栽！老闆放「間諜」神反擊

男子偷手機　新北桃園警合作逮捕

男子偷手機　新北桃園警合作逮捕

關鍵字：

2020全國青年景觀競賽新北市城市綠美學

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

羅志祥停工7個月少賺6億！

羅志祥親口懺情周揚青！「看到她的笑就滿足」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

爸媽買20年儲蓄險！他嘆「不如買房」內行秒打臉

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

金馬獎美感完勝金雞獎　網一看對比圖秒懂！

更多

最夯影音

更多
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面