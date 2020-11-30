林家花園推應景實境解謎遊戲　串起府中雙城歡樂聖誕

▲民眾免費下載遊戲後，即可跟隨指示解題。（圖／新北市文化局提供，以下同）

生活中心／台北報導

跟上新北歡樂耶誕城風潮，國定古蹟林本源園邸11月27日推出第三波實境解謎遊戲《古城尋跡—饗宴聖誕之徑》，免費下載立即玩 ! 遊戲解謎點配合耶誕城，串聯林家花園與板橋府中地區，民眾可一邊遊戲一邊欣賞絢麗燈飾，深度體驗府中雙城之美。

今（109）年新北市文化局與「蹦世界」合作，自8月起陸續推出林本源園邸《古城尋跡》系列實境解謎遊戲，廣受好評，總瀏覽量已達4萬次。最新款《古城尋跡—饗宴聖誕之徑》更響應耶誕城，特別設計應景故事情節並增加謎題難度，內容更具挑戰性了! 遊戲共六關卡從林家花園出發一路至新北市府耶誕城，途中與府中多個在地店家合作，民眾只要打開手機掃碼免費下載「蹦世界」應用程式並跟隨指示，便可取得遊戲。遊戲內建GPS地圖及線索提示，玩家可以輕鬆漫遊耶誕城，同時品味解謎的樂趣。成功破關並出示畫面，還可享有合作店家優惠方案，一次帶給民眾吃、喝、玩、樂多重享受 !

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▲說書人體驗現場畫面。

▲本次遊戲與府中在地店家合作，破關後出示畫面還可享特別優惠，吃喝玩樂一次滿足。

新北市政府文化局表示，今年新北歡樂耶誕城燈區範圍首度擴及市政府周遭及府中地區，歡樂浪漫的佳節氣息更加濃厚，此款實境解謎遊戲在內容與路線設計上，都特別與耶誕節結合，非常推薦闔家大小下載遊玩體驗趣味遊戲內容，隨著遊戲遊歷中聖誕之徑。

▲配合遙感林園線上古蹟劇場導覽APP，特別辦理限定場次說書人體驗場活動。

除實境解謎遊戲外，另一款與「蹦世界」及「當代傳奇劇場」合作的「遙感林園」智能古蹟導覽APP，已於11月初上線，作為耶誕城本身活動外的點綴，增添遊賞行程的豐富度，歡迎民眾前來林家花園，從多元方式中輕鬆學習知識 ! 更多遊戲詳情，請上國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書「國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。