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惡嫌冒充國家隊…日製50萬片偽劣口罩牟暴利！警突襲查扣440箱

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▲▼警方查扣偽劣口罩115萬片。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲王嫌以測試良率為由大量製作劣質口罩，並冒充醫療用批發予網路賣家。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

刑事警察局電信偵查大隊日前接獲情資，有民眾在購買口罩後發現品質不一，因此憤而舉報；經警方深入追查後，發現台中王姓男子利用進口大陸口罩機設備機會，謊稱其為國家隊口罩機製造商，並以測試良率為由大量製作口罩、冒充醫療用口罩批發給網路賣家牟取暴利。警方現場查扣偽劣口罩115萬片、製造機12台，初步清查已有數萬片口罩流入市面，訊後依法將王男等3嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，今年8月間接獲民眾舉報，表示透過網路購得之口罩品質不一，警方獲報後為避免偽劣口罩流入市面，立即成立專案小組著手偵辦。警方循線追查，率先在雲林逮捕林姓網路賣家，並據林嫌供述持續溯源，追查到上游陳姓出貨商人，並在陳嫌位於台中市西屯區住處查扣偽劣口罩20箱，經警方深入了解後發現，陳嫌貨源渠道係由王姓嫌犯所供應。

警方蒐證完備後，針對王嫌工廠執行搜索，發現王嫌為口罩製造機廠商，利用進口大陸口罩機設備機會，竟動起歪腦筋，謊稱他為國家隊口罩機製造商，並以測試良率為由大量製造口罩，還冒充為醫療用口罩批發予網路賣家販售，藉此牟取暴利；據了解，王嫌製作每片口罩成本為1元，但卻以每片4.3元販售給盤商，最終網路賣家再以單價6元售出，粗估王嫌工廠每日產能至少50萬片以上，利潤十分可觀。

專案小組在現場查扣口罩成品440箱及帳冊等資料，扣得偽劣口罩共115萬片、製造機12台、監視錄影機2台、公司進出貨資料及手機10支等證物；全案依涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、刑法詐欺及藥事法等罪嫌將王姓等3名犯嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▼警方破獲王嫌工廠，查扣口罩成品440箱、共115萬片，以及製造機12台等證物。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方查扣偽劣口罩115萬片。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方查扣偽劣口罩115萬片。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方查扣偽劣口罩115萬片。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方查扣偽劣口罩115萬片。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方查扣偽劣口罩115萬片。（圖／記者李忠憲翻攝）

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