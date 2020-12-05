美制裁搞「惡意影響」中國官員與統戰人士　蓬佩奧宣布未來禁入境

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

美國國務卿蓬佩奧今天宣布，對涉入惡意影響力行動的中國官員與統戰人士實施簽證限制措施，禁止入境。他說，未來會持續透過類似措施，向外界宣告美國不歡迎違反國際秩序人士。

為了反制中國脅迫性影響力行動，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天透過聲明宣布，將依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act），對相關中共官員與統戰人士實施簽證限制措施，禁止他們入境美國。

蓬佩奧表示，受制裁人員包含曾涉及使用或威脅使用暴力、竊盜、公開個人資訊、間諜行動、惡意破壞，或惡意干涉美國國內政治事務、學術自由、個人隱私或商業行動的中國與中國共產黨官員，或是積極參與中共中央統戰部活動的人士。

蓬佩奧說，這些惡意行動的目的為拉攏、脅迫美國與其他國家地方政府領導人、海外華人社群、學術界與其他公民社會團體，以促進中共威權論點與政策重點。他強調，未來將持續透過類似措施，「清楚表明美國不歡迎違反以規則為基礎的國際秩序之人士」。

蓬佩奧指出，統戰部資助與支持海外組織為中國散播外宣，且脅迫及霸凌反對北京政策的人士。他說，統戰部經常恐嚇學術界、商界、公民社會團體，及海外華人社群成員，包含公開批評中國在新疆、西藏等地駭人人權侵犯作為的少數族裔與宗教群體成員。

他說，統戰部將脅迫手段對準被視為對中共利益不利的人士，作法包含在網路公開這些人士甚至是他們家人的個資，以進行政治恫嚇。

蓬佩奧最後敦促中國，停止透過脅迫與恫嚇手段壓制言論自由，並指美國未來會持續檢視可動用措施，回應這些令人關切情事。