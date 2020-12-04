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桃市抗旱應變會議2021一期稻作是否停灌？　12月23日前公告

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▲桃市抗旱應變會議2021一期稻作是否停灌？　

▲桃園市政府召開的第8次抗旱應變會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

經濟部水利署副署長鍾朝恭、4日出席桃園市政府召開的第8次抗旱應變會議表示，依目前降雨趨勢，恐無法滿足明年一期稻作灌溉所需水量，請市府農業局協助加強向農民宣導，另針對一期稻作是否灌溉的決策，經濟部將分別於12月9日及12月23日召開應變會議，最慢於12月23日公告停灌與否。

▲桃市抗旱應變會議2021一期稻作是否停灌？　

▲陳衍源表示，針對桃竹苗地區明年一期作是否停灌，於12月中下旬決策。（圖／市府提供）

由於近日鋒面來臨，石門水庫集水區少量降雨，蓄水量略為上升至53.83%，不過桃園各工業區廠商眾多，面對嚴峻的旱情，請經發局會同經濟部工業局加強對桃園各工業區廠商的節水宣導，以減少不必要水耗，並提供必要的節水輔導，盼達到5%至7%的節水目標，以延緩進入減量供水的橙燈階段。

農水署副署長陳衍源表示，針對桃竹苗地區明年一期作是否停灌，將於12月中下旬決策，因此12月將分別於桃園各區農會辦理座談會，說明乾旱措施、稻作四選三措施及作物節水技術等，讓農民朋友預作準備。農業局長郭承泉亦表示，會配合中央持續追蹤、滾動式檢討，並透過農會、各區公所將相關資訊提供給本市農友及各產銷班，減少旱象對本市農業的衝擊。

台水公司第二區管理處長呂崇德表示，因應旱災中央災害緊急應變中心於11月25日起宣布減壓供水地區擴大，夜間減壓時段延長至8小時，統計至12月2日止節水率為4.22%，總節水量261.85萬噸；台水公司也持續加強檢漏作業，自2012年起至今（2020）年11月底共降低5.08%的漏水率，並以汰換老舊管線、建置小區管網、管控水壓等作為，降低漏水所致的水量消耗。

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