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水情嚴峻！桃園菜農憂抽不到地下水澆灌　影響供應學校有機蔬菜

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▲水情嚴峻桃園菜農憂抽不到地下水澆灌

▲水情嚴峻，桃園菜農憂抽不到地下水澆灌，影響供應學校有機蔬菜。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

水情嚴峻，桃園市政府經發局長郭裕信於市政會議、抗旱應變報告指出，桃園市學校營養午餐並未因停灌影響有機蔬菜供應，目前供應營養午餐學生約18萬6千人，每週供應有機蔬菜量為47,520噸，但已有個別農友反映，擔心未來可能抽不到地下水澆灌，市府將持續掌握了解。

郭局長表示，桃園市在備援機制上，各校有機蔬菜供應合約中已有規範，若因不可抗力因素，原供應農戶當日無法供應有機蔬菜者，應免費提供替代性足量的蔬菜，或經學校同意後，可以擇日再行供應有機蔬菜。

桃園市抗旱應變報告11日於市府舉行，主持會議的副市長李憲明表示，目前桃園正值水情嚴峻期間，市長鄭文燦已安排視察板新給水廠，了解北水南送調度供水情形，並將前往復興區視察簡易自來水公共及民生用水供水狀況，後續也會安排相關的視察，實地掌握目前的水情影響。

李憲明副市長要求針對節水未達5%的廠商，將先由經發局持續與工業局聯繫，持續宣導與訪查輔導，盡力協助業者達到自主節水5%目標。經發局長郭裕信表示，桃園市轄內各工業區服務中心，每週皆會執行抗旱因應措施，並訪查輔導節水未達5%的廠商。另有關菜農及蔬菜產銷班蔬菜供應情形，目前市農會及各蔬菜產銷班並無接獲停灌影響生產的相關反映，惟有個別農友反映擔心未來可能抽不到地下水澆灌，市府也將持續掌握了解。

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