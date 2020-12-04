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助理痛哭「是我害了他」　陳超明500萬交保怒嗆：廢政治獻金法

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記者羅志華／台北報導

立委陳超明涉嫌收賄案，自7月31日遭搜索後被羈押，至今已127天，法院密集審理下，4日傳太流前董座李恆隆作證後，認為本案陳超明部分，證據已充分調查，裁定他以500萬元交保，並限制住居、出境、出海；陳超明離開法院時，氣憤表示：「政治獻金法，把它廢掉！」自認收100萬合法政治獻金卻遭法辦，相當不服氣。

▲立委陳超明、助理梁文一 。（圖／記者羅志華攝）

▲立委陳超明500萬交保，強調收的100萬是合法政治獻金，離去時怒嗆「政治獻金法，把它廢掉！」。（圖／記者羅志華攝）

北院4日傳李恆隆作證，釐清新加坡天意和他，透過白手套郭克銘與立委交涉的過程，其中陳超明雖未出席東吳大學公聽會，但李恆隆「友情第一」，事後仍捐了100萬到陳超明的政治獻金帳戶，並給了陳辦主任梁文一50萬現金。

陳超明在庭訊的後段請求交保，法院認為2人涉案證據已調查完畢，先前串證羈押的理由已經沒了，但為防範2人逃亡，仍須審酌交保金額；陳超明表示，他計畫選苗栗縣長，若交保金額過高，鄉親會認為他涉案嫌疑很大、影響投票意願，且主辦東吳大學公聽會的徐永明，也僅以80萬元交保，希望法院審酌。

▲立委陳超明、助理梁文一 。（圖／記者羅志華攝）

▲陳辦主任梁文一 在庭上哽咽，自責「害了陳超明」，在陳超明回憶2人過往時頻頻拭淚。（圖／記者羅志華攝）

而主任梁文一則對本案相當內疚，認為是自己接受陳情，才害陳超明涉入貪汙案，之後是否能回立法院團隊，還要看陳超明的意見；陳超明則表示，雖然梁文已向他請辭，但他認為2人都沒有犯意，並回憶當初會僱用梁文一，就是看上他不怕吵架、敢說真話，如今若讓他離開，顯得自己無情，但讓他回來，又不知道法院怎麼解讀，兩難之下難以抉擇，梁文一在旁聽聞頻頻拭淚。

最後法院裁定陳超明以500萬元交保、梁文一150萬交保，2人都限制住居、出境、出海，並須每個禮拜到派出所報到一次。

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