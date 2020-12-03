廖國棟打親情牌拚交保　想參加獨子「一生一次婚禮」

▲廖國棟3日出庭，表示獨子已經因為他羈押取消9月份婚禮，改期為明年1月真的想交保參加。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北院審理立委涉收賄案，3日下午先後提訊在押的蘇震清國會辦公室主任余學洋、及國民黨立委廖國棟。余學洋表示自己的身體狀況也不佳，他和蘇震清僅是僱傭關係，辦公室選民服務都有SOP流程，他真的沒參與收賄，更搬出上有老下有小真的有家庭上需要希望能交保。廖國棟無奈表示獨子婚禮因自己羈押改期為明年，真的不想錯過獨子一生一次婚禮，兩人雙雙打親情牌拚交保。

余學洋表示，自己和蘇震清僅是僱傭關係，辦公室的選民服務都是有SOP流程。況且檢方指的收賄50萬、230萬、300萬都並非是他去聯繫、接洽支付，他完全沒有參與。

在庭上他更向審判長懇求他上有80歲父母、下有幼小小孩，這段期間老婆真的很辛苦，要上班又要顧小孩，更表示人身限制是對於當事人行駛訴訟權最大的限制，不是對等的公平防禦方法，余學洋稱自己真的有家庭上的需要，很希望能交保；他的辯護律師則提出希望趕快進行交互詰問直球對決，不能無止盡押人取供。

廖國棟委任律師吳兆原說，廖國棟雖沒有認罪，但也沒有想訴諸媒體，將貪汙案泛政治化。更表示廖國棟獨子本來預計9月辦婚禮，但因為廖遭羈押迫使婚禮取消，這樣的結果造成廖國棟椎心之痛，婚禮將延至明年1月底，真的不希望錯過獨子一生一次的婚禮。

廖國棟稱自己在台東鄉下有一些田產，但都是山坡地沒什麼價值，今年66歲了，羈押前本來就有高血壓、糖尿病、關節炎、筋膜炎，入所後每天被關在2坪大的空間，帶給他的不單是心理、生理更難以承受的是精神壓力。

他更向法官抱怨，自己在9月29日低血糖休克，11月28日又發作，自己是醫生真的很清楚自己的身體狀況，真的越來越不好了。但就算身體再怎麼不舒服，心心念念的仍是自己平地原住民的選民，最後更懇求法官是否能念及原住民弱勢權益需要他來維護，希望可以讓他交保。

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