花錢找立委當然希望他們辦事！李恆隆：跟蘇震清往來經驗不太好

▲李恆隆4日出庭作證，稱找人送錢給立委「希望做法聰明一點」，不料還是觸犯法律，他也只能認罪。（圖，資料照／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

台北地院審理立委收賄案，4日傳喚全案最大推手、前太流董座李恆隆作證，他表示因之前和蘇震清接觸「體驗太差」，後來就委託經營遊說公司的郭克銘，處理立法院相關事務，並表示「花錢找立委，當然就希望他們辦事」，但也希望郭克銘能聰明一點，盡量循正規管道，若過程中觸犯了司法，他也只能認罪。

李恆隆表示，他為SOGO爭議努力很久，得到的結論是，就算跪在經濟部門口，官員也不會理你，「唯一溝通的管道就是立委」，而先前他把立法院事務包給郭克銘，認為處理得不錯，便將郭克銘介紹給新加坡天意公司，幫忙遊說立委協助SOGO議題。

李恆隆指出，許多遊說者（例如郭克銘），都習慣把跟助理洽談的內容，講成是跟立委本人談好的，且常是「報喜不報憂」，2018年10月間，郭克銘拜訪陳超明談公聽會，回來的時候說「目前都很好」，但其他立委助理叫他「別傻了」，指陳超明根本不想辦，不過郭克銘還是建議捐錢給陳超明，「交個朋友，是件好投資」，後來郭克銘又籌備了東吳大學公聽會。

李恆隆回憶，郭克銘當初擬了兩個方向，一方面讓立委請經濟部官員到辦公室說明，另方面由立委出面，舉辦公聽會讓社會大眾看見SOGO爭議，而在108年12月東吳大學公聽會前，郭克銘說本來有5名委員會到，最後卻只有2名委員來，雖然鬧得有些不愉快，但基於「友情第一」，他還是把郭克銘先前答應眾立委的錢準備好。

東吳大學公聽會後，郭克銘沒好好處理後續跟立委的事，其中陳超明部分，他親自與對方助理梁文一見面，除了將100萬元匯入政治獻金帳戶外，又給了梁文一50萬元現金，要他拿去幫助選舉或是隨他處理；李恆隆表示，他年紀大了有包袱，尤其先前親自跟蘇震清往來，經驗不太好，後來便委託郭克銘處理立法院事務，於本案過程中，大多數事情也是聽郭克銘回報才了解。

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