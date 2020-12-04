快訊／自封「仁慈立委」！陳超明涉貪收押4個月　500萬交保

▲國民黨立委陳超明涉嫌收賄，他曾自封是「仁慈立委」提出交保被駁回，經法院密集審理後，於4日裁定交保。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

台北法院4日審理立委收賄案，經訊問前太流董座李恆隆後，在立委陳超明、助理梁文一部分，證據已調查完畢，法院認為2人已無串證可能，裁定8月4日收押迄今4個月的陳超明500萬交保，並限制住居、出境、出海，每星期需至派出所報到。

陳超明表示，他本來計畫選苗栗縣長，若交保金額過高，鄉親會聯想他犯罪嫌疑很大、影響投票意願，更稱若法院對他嚴格限制，「我就死路一條」，並舉主辦東吳公聽會的徐永明為例，認為徐永明僅以80萬元交保，他不但沒參與公聽會，就連被起訴涉嫌收的100萬，也是合法匯入帳戶的政治獻金，希望法院審酌交保金額時，可以考量以上種種情形。

法院也裁定陳超明助理梁文一，以150萬元交保，被問及交保後，是否還會回陳超明的立院服務團隊，梁文一內疚的表示，因為他接受郭克銘陳情，才會讓陳超明陷入本案，要看陳超明是否願意再接納他。

陳超明回憶，當初會僱用梁文一，就是看上他敢跟自己吵架，希望身邊能有「敢說真話」的人，強調2人在本案裡，從沒有犯罪意圖，若不讓梁文一回來，顯得自己冷酷無情，但如果讓他回來，又不知道會被法院怎麼解讀，自己相當兩難，而梁文一在旁聽聞不斷拭淚，主從情誼相當深刻。

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