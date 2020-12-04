　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／自封「仁慈立委」！陳超明涉貪收押4個月　500萬交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國民黨立委陳超明移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨立委陳超明涉嫌收賄，他曾自封是「仁慈立委」提出交保被駁回，經法院密集審理後，於4日裁定交保。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

台北法院4日審理立委收賄案，經訊問前太流董座李恆隆後，在立委陳超明、助理梁文一部分，證據已調查完畢，法院認為2人已無串證可能，裁定8月4日收押迄今4個月的陳超明500萬交保，並限制住居、出境、出海，每星期需至派出所報到。

陳超明表示，他本來計畫選苗栗縣長，若交保金額過高，鄉親會聯想他犯罪嫌疑很大、影響投票意願，更稱若法院對他嚴格限制，「我就死路一條」，並舉主辦東吳公聽會的徐永明為例，認為徐永明僅以80萬元交保，他不但沒參與公聽會，就連被起訴涉嫌收的100萬，也是合法匯入帳戶的政治獻金，希望法院審酌交保金額時，可以考量以上種種情形。

法院也裁定陳超明助理梁文一，以150萬元交保，被問及交保後，是否還會回陳超明的立院服務團隊，梁文一內疚的表示，因為他接受郭克銘陳情，才會讓陳超明陷入本案，要看陳超明是否願意再接納他。

陳超明回憶，當初會僱用梁文一，就是看上他敢跟自己吵架，希望身邊能有「敢說真話」的人，強調2人在本案裡，從沒有犯罪意圖，若不讓梁文一回來，顯得自己冷酷無情，但如果讓他回來，又不知道會被法院怎麼解讀，自己相當兩難，而梁文一在旁聽聞不斷拭淚，主從情誼相當深刻。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
空拍坍方照曝光！台鐵「往宜花東中斷」　搶通最快要4天
快訊／自封「仁慈立委」！　陳超明500萬交保
富邦賴鴻誠改披樂天戰袍！史上第三人FA轉隊　投手第一人
艾莉絲產後求歡遭拒…日本尪「妳會出聲」！　3觀念不合斷4年婚
央行不守了？新台幣盤中升至28.25元　收盤創逾23年新高
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「銅聲若響　愛與重生」法務部攜手東森購物銅雕公益勸募

內湖男醉駕「逆向猛撞」...2騎士噴飛送醫　車體「開膛剖腹」

她被2男輪流性侵！從4樓跳下從此癱瘓又失語　抑鬱而終父母哭斷腸

網爆：準醫大男生女廁偷拍...醜聞被河蟹　台南校方：部分不實

快訊／自封「仁慈立委」！陳超明涉貪收押4個月　500萬交保

設計高手照過來！2021宜市平安順興門帖創意設計　3萬元等你拿

宅神：檢舉信功旁化肥廠逾20次都沒用　環保局：33紅單罰140萬

不爽她按喇叭...彰化男踹車拉門　正義哥手機錄惡行遭亮刀威嚇

離婚不到1個月…台中男「菜刀砍死妻」裝箱拖屍6km！殺人動機曝光

醉男怒罵女警「死八婆」挨告...出庭智能突「極弱」：這算罵人嗎

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

「銅聲若響　愛與重生」法務部攜手東森購物銅雕公益勸募

內湖男醉駕「逆向猛撞」...2騎士噴飛送醫　車體「開膛剖腹」

她被2男輪流性侵！從4樓跳下從此癱瘓又失語　抑鬱而終父母哭斷腸

網爆：準醫大男生女廁偷拍...醜聞被河蟹　台南校方：部分不實

快訊／自封「仁慈立委」！陳超明涉貪收押4個月　500萬交保

設計高手照過來！2021宜市平安順興門帖創意設計　3萬元等你拿

宅神：檢舉信功旁化肥廠逾20次都沒用　環保局：33紅單罰140萬

不爽她按喇叭...彰化男踹車拉門　正義哥手機錄惡行遭亮刀威嚇

離婚不到1個月…台中男「菜刀砍死妻」裝箱拖屍6km！殺人動機曝光

醉男怒罵女警「死八婆」挨告...出庭智能突「極弱」：這算罵人嗎

法務部攜手東森為更生人銅雕作品公益勸募　王令麟：同為更生人，盼大眾給予支持

美國對台有望採「戰略清晰」？　以色列可為他山之石

HONDA全能紅牌街跑「CBR650R」　高速巡航＆座高很體貼

卡森斯恢復健康直呼不可思議　媽媽養6個孩子激勵他克服重傷

強風狂襲！台電2變電所突跳電　彰化鹿港彰濱1萬1744戶大停電

視覺風水很重要！大門到房間「車庫也要講究」這9處都要顧

看爸爸回家先衝出門！小黃狗賣萌裝可憐　心虛狂抖：拍謝啦...

出乃玩！萌橘「招財貓揮手」求陪玩　同伴翻肚已讀：靜靜看你裝B

《時代》首推年度風雲兒童　15歲科學少女上榜！裘莉女神也賀喜

「銅聲若響　愛與重生」法務部攜手東森購物銅雕公益勸募

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

男獨攀秀姑巒山失聯！「崩塌溪谷中」尋獲遺體

西螺53歲警備隊員值班昏倒　送醫搶救不治

高雄一家4口輕生！鄰悲曝目睹「最後身影」

即／陸軍官校1男墜樓　送醫不治

妻中風30年　夫悶殺哭喊：她解脫了

即／基隆62快速道路「貨櫃車翻覆」搶救中

即／台中男「亂刀殺妻」！棄屍大坑山區

竹科男偷腥10女挨告　搬「妻也外遇」鐵證仍判賠

十五分幫超殺凌虐！他欠10萬賭債慘死

50萬「新版綠水鬼」超熱門　錶販收到高仿品

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

更多熱門

相關新聞

李恆隆認了！花錢找立委當然希望他們辦事

李恆隆認了！花錢找立委當然希望他們辦事

台北地院審理立委收賄案，4日傳喚全案最大推手、前太流董座李恆隆作證，他表示因之前和蘇震清接觸「體驗太差」，後來就委託經營遊說公司的郭克銘，處理立法院相關事務，並表示「花錢找立委，當然就希望他們辦事」，但也希望郭克銘能聰明一點，盡量循正規管道，若過程中觸犯了司法，他也只能認罪。

廖國棟打親情牌拚交保　想參加獨子婚禮

廖國棟打親情牌拚交保　想參加獨子婚禮

統領百貨總座出庭　曝公聽會送錢內幕

統領百貨總座出庭　曝公聽會送錢內幕

姊載妹遭前科犯撞死　檢提抗告！

姊載妹遭前科犯撞死　檢提抗告！

經濟部司長作證立委收賄案　曝民代請託秘辛

經濟部司長作證立委收賄案　曝民代請託秘辛

關鍵字：

立委收賄案陳超明交保

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

打破萬年抿嘴微笑！　阿信罕見「露2排齒」

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面