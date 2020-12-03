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傳美很不爽！情報處長抵台、陸戰隊左營授課被洩密　國安高層追查

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▲▼美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者邱茀濱／綜合報導

美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）先前低調訪台一事遭曝光，儘管台美官方都沒有證實此事，但有知情人士指出，國安高層認定為內部人士「洩密」，而且已經展開追查，並透露先前美軍陸戰隊來台授課一事，已經讓美方「不太高興」，強調台美軍事交流必須有默契。

先前有消息傳出，美國海軍陸戰隊應邀來台在左營授課，事後美國防部發言人索普爾（John Supple）出面澄清，強調相關說法「不準確」，而我國防部也發聲明說報導「與事實不符」。

據《上報》報導，知情人士透露，授課消息遭媒體曝光，違反了台美軍方交流「秘而不宣」的默契，確實也讓美國「不太高興」。他進一步透露，如今美「情報首長」史達曼訪台又被洩密，觸動了國安高層的神經，目前已經低調展開追查。

報導說，知情人士解釋，台美軍事交流必須要有默契，消息一再地走漏，不僅會破壞雙方的互信基礎，還會對國家利益帶來相當大的風險，而且互信若破滅，「說不定人家以後就不這麼做了」。

▲▼美國海軍陸戰隊在烏克蘭參加聯合軍演。（圖／路透社）

▲美國海軍陸戰隊。（圖／路透社）

另外，資深國防諮詢委員宋兆文也表示，美方日後可能降低對台軍事交流與合作等級，並解釋台美非邦交，因戰略態勢進行的準軍事同盟行為，本來就是極機密而絕對不可對外宣告，但為何到蔡政府執政，卻連連洩漏交流機密而引發美軍不滿，「明眼人一看便知，這是蔡政府大內文宣所幹的事！」

宋兆文指出，綠營說不怕「共匪」是絕對的謊言，這只是為團結已在分裂的泛綠內部，而為了永久擁有選舉的利益，這次故意洩漏重要台美軍事合作交流，一來自我壯膽，二來也安撫社會惶惶不安情緒。

他還提醒，蔡政府大內文宣不擅軍武，不懂此舉恐給共軍進行積極犯台準備，並提早研究反制台美軍事合作之道，兩岸戰爭爆發時，共軍可藉此提前掌握主動攻擊權，限制台美戰場協力作戰，握有更多的勝算，而台美聯軍因受制於共軍主動，不能制敵機先，做不到「兵貴神速！」  

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