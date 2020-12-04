怪男「101站衛兵」猛盯她...櫃姐嚇傻：根本不敢上班　警勸離又來

記者邱中岳／台北報導

知名地標101內的百貨公司，竟傳出有名男子每天到某專櫃前，直挺挺的站著看特定櫃姐，甚至還會趁其他櫃員離開時，趁隙上前在該名櫃姐前胡言亂語，最後101保全報警，但男子仍持續上門，警方也依照社會秩序維護法對男子進行裁罰。

警方調查，在2020年7月底接獲報案，有1名40歲的蔡姓男子，在101的某專櫃前直盯著28歲的H姓櫃姐，而且還會趁櫃姐獨自在專櫃時上前攀談，但卻語無倫次，讓櫃姐感到相當困擾，隨即報警處理。

▲男子從7月陸續3次跑到101專櫃「看櫃姐」，警方事後對其裁處。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報之後，也到場勸離蔡姓男子，蔡姓男子離開後，卻在事隔3個月後又再度現身，造成櫃姐心裡相當恐慌，在10月22日求助於警方，警方到場蔡姓男子也並無做出脫序行為，也只能勸導。

警方透露，該名男子平常就站在離專櫃一段距離的地方，整個人站得直挺挺的，眼睛猛盯著櫃姐看，害得該名櫃姐根本就不敢上班，但殊不知，男子又在11月初再度跑到專櫃前「看櫃姐」。

最後櫃姐決定到派出所提告，雖然男子沒有做出任何「踰越」的動作，但仍讓櫃姐心生恐懼，最後警方也依照《社會秩序維護法》第89條「跟追他人，經勸阻不聽者」，恐將處新臺台幣三千元以下罰鍰。

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