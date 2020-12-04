　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／支持台灣！美國防授權法案　加強嚇阻中國、助台提升防衛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國會山莊,國會大廈,美國眾議院,美國參議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦參眾兩院今天公布的法案，重申對台灣的支持，協助台灣維持足夠自我防衛能力。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國聯邦參眾兩院軍事委員會昨天針對2021年國防授權法案內容達成兩院共識。根據今天公布的摘要，法案重申對台灣的支持，協助台灣維持足夠自我防衛能力。

美國聯邦參眾兩院軍事委員會委員昨針對2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）草案達成兩院共識。眾議院軍委會與軍委會共和黨團今天分別公布23頁與3頁法案草案摘要。

軍委會共和黨團的摘要指出，國防授權法支持美國協助台灣發展具備必要、隨時可用的現代化國防能力，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

法案也要求國防部應提出年度報告，說明阻止競爭對手對抗防衛夥伴的戰略目標進展。

法案談到香港時則表示，禁止出口國防相關項目、服務與彈藥給香港警方。

法案也確定建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），提供22億美元資金，提升美國實力現代化與增強美國在印太地區地位與能力，並協助美國盟友與合作夥伴嚇阻中國的惡意行為。

至於中國，法案強調防範中國工業間諜活動、要求中國軍事企業透明度、保護美國國防工業供應鏈、保護關鍵研究等。

法案還需經過參眾兩院重新各自表決通過後，才會送交白宮，交由總統川普簽署生效。

ET快訊
老翁不捨愛妻臥床30年「親手悶死她」　哭奔護理站：我太太解脫
惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時
今晨13.9℃！大雨潑灑北北基「濕冷連6天」　下週三回暖
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臥底組織揭CNN內部對話　控刻意製作不利川普報導

快訊／支持台灣！美國防授權法案　加強嚇阻中國、助台提升防衛

傳德國以國安為由　封殺中企收購德衛星技術公司

每9秒死1人！新冠肺炎全球超過150萬人病死　逼近6500萬確診

美情報首長：中國是二戰後全球民主自由最大威脅　一心想統治世界

經濟學人：新冠疫情讓「台灣重返榮光」　2大原因逆勢成長

惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時

厚工！女模全裸日光浴　淫警出動直升機偷拍　獲賠760萬

快訊／菲市長剛走進市府…秒遭槍手「頭部連開兩槍」　送醫後不治

快訊／化學槽炸開「有人在上面」！英國汙水廠爆炸　多人受傷失蹤

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

台中百年老店一福堂大火全毀！　整棟濃煙竄天...消防局全力灌救

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

臥底組織揭CNN內部對話　控刻意製作不利川普報導

快訊／支持台灣！美國防授權法案　加強嚇阻中國、助台提升防衛

傳德國以國安為由　封殺中企收購德衛星技術公司

每9秒死1人！新冠肺炎全球超過150萬人病死　逼近6500萬確診

美情報首長：中國是二戰後全球民主自由最大威脅　一心想統治世界

經濟學人：新冠疫情讓「台灣重返榮光」　2大原因逆勢成長

惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時

厚工！女模全裸日光浴　淫警出動直升機偷拍　獲賠760萬

快訊／菲市長剛走進市府…秒遭槍手「頭部連開兩槍」　送醫後不治

快訊／化學槽炸開「有人在上面」！英國汙水廠爆炸　多人受傷失蹤

鈺創三箭齊發　EJ903主導USB4線材市場

這檔股票超狂！掛牌13年每年12月都收紅　10檔必漲股曝光

離譜黑道師！學生嬉鬧導師恐嚇告謀殺　輔導老師耍流氓嗆比誰大尾

多吃蔬菜有益身體健康？　這5種深綠色蔬菜吃多小心患上腎結石

行走費洛蒙！羅伯派汀森頹廢秀DIOR西裝　遮不住結實胸膛

勞金炒股案》陳唯泰／勞工血汗錢不應輕率看待

謝金河／川普設下天羅地網　拜登難逃「反中」格局

吳第明／印尼移工禁入境曝長照荒　該修法鼓勵私立小型機構

《消失的情人節》劇情高水準　角色平衡感處理沒話說

臥底組織揭CNN內部對話　控刻意製作不利川普報導

萌貓緊抱住「一根毛毛的」忘情舔 奴才旁邊看到傻眼：尾巴好吃嗎？

國際熱門新聞

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

即／英國汙水廠大爆炸　多人受傷

喝生髮水治胃病！20小童「全身長滿毛」

中企買斷小島99年使用權　限她3天搬走

女模日光浴　淫警出動直升機偷拍

重症不斷增加　大阪醫療瀕臨崩潰

夜市驚現藍環章魚　超毒無解藥！

經濟學人：台灣在疫情間重返過往榮光

美情報首長：中國是二戰後全球民主最大威脅

威力球頭獎開出6連號　20人共享獎金

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

更多熱門

相關新聞

拜登對台政策不會有「美台驚奇」

拜登對台政策不會有「美台驚奇」

在拜登2020年11月7日宣佈勝選的第二天，蔡英文總統就正式祝賀民主黨當選人拜登及其副手賀錦麗。這可能只是一種「禮尚往來」的形式，因拜登在今年1月台灣的大選之後，也曾經祝賀過蔡的連任。

前AIT處長：美台關係未來4年難冷卻

前AIT處長：美台關係未來4年難冷卻

日媒驚爆：川普可能「閃電訪台」

日媒驚爆：川普可能「閃電訪台」

美國挺台獨？實則美對台戰略轉變

美國挺台獨？實則美對台戰略轉變

陸外交官發文　向拜登喊話

陸外交官發文　向拜登喊話

關鍵字：

美中台

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

柯震東豪宅「乾淨到像樣品屋」　內部公開了

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

全台最荒涼車站！屏東「這車站」一年僅283人搭乘

不用嫁豪門「天生貴婦命」4星座公開！

台灣很冷？　舒華一聽「撿到槍回嘴」網笑爆

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

羅志祥鬆口復出！回歸娛百電視台回應

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

廖慧儀前男友「千字遺書曝光」！

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面