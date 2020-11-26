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拋橄欖枝？中方《紐時》發文談合作競爭　外界認定「在向拜登喊話」

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▲▼習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

▲習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

對於美選結果中方領導人終於作出表態，大陸國家主席習近平25日致電拜登，祝賀其當選美國總統。面對未來4年中美關係走向，大陸資深外交官傅瑩也在《紐約時報》發文，當中傳遞很多重要內容，被外界認定是向美方新執政團隊的一次「喊話」。

《紐約時報》於當地時間24日刊登大陸資深外交官傅瑩的文章，題為《中美構建合作-競爭關係是可能的》。在美國新政府逐漸成型階段，傅瑩這篇文章論及重新啟動中美關係，引發海內外廣泛關注。

文章寫道，毋庸諱言，過去4年中美關係受到嚴重損害，雙方都表達了許多不滿和關切，似乎雙方都認定對方是錯誤的一方，對方提出的倡議總會被視為對己方利益的損害。

「重新啟動中美關係時，重要的是準確判斷對方的意圖」，傅瑩指出，中國無意取代美國在世界上的主導地位，也無需擔心美國改變中國的制度，中美兩國政府即便競爭不可避免，也需要合作管控好，兩國是有可能通過解決彼此關切來發展某種「競合」（合作與競爭）關係。

▲▼ 傅瑩在《紐約時報》發文 。（圖／翻攝自紐約時報）

▲傅瑩在《紐約時報》發文 。（圖／翻攝自紐約時報）

傅瑩具體列出四點向美方喊話：

其一，在經濟和技術領域，規則和法律須得到遵守。

對中方而言，重要的是傾聽和解決在華美企提出的合理關切，比如更好地保護知識產權、網路安全和隱私。美方應為在美經營的中國企業提供公平環境，對華為公司在尖端領域擁有優勢的恐懼，不應以政府霸淩的方式表達，應該做的是鼓勵自己的企業與華為開展合作和競爭。

美方試圖禁止頗受歡迎的社交平台TikTok的做法也是很不公正，華盛頓以所謂「國家安全」為藉口打壓中國企業的論調，在中國人看來是很虛偽的。因為中國在過去40多年的改革開放中引進了各種西方技術，也歡迎美企進入中國，這並沒有妨礙中國維護國家安全。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港問題涉及中美角力。（圖／路透社）

其二，在政治領域，美國早該放棄干涉他國內政的習慣了。

美方指責中國制度或者針對中國國內政策採取行動令中方反感，當然，中方也需更加主動地向外部世界提供第一手資訊，讓外界更好瞭解中方的立場和行為的緣由。中美應當相互尊重、承認各自政治制度不同、各美其美，從而營造一種更加平和的氣氛。

▲▼美國空軍一架MC-130特種作戰機沿台海中線飛行。（圖／翻攝自Plane Finder）。

▲美國空軍一架MC-130特種作戰機沿台海中線飛行。（圖／翻攝自Plane Finder）。

其三，在安全領域，雙方都有責任維護和保持亞太地區多年來享有的和平、安寧局面。

美方需尊重中國人對國家統一的信念，不要在台灣等問題上挑戰中方，或是介入南海領土爭端。美方漠然對待中國在台灣和南海領土爭端問題上的關切，不能不讓中方質疑其動機何在：美國是否想幫助台灣實現獨立？是否想在南海爭議中選邊站隊、幫助其他爭議方？是否要像過去的帝國主義者那樣欺侮中國？

為了避免誤解和意想不到的衝突，兩國軍方可以在戰略層面開展對話，以建立有效管理潛在危機的機制，找到和平共處的路徑。這並非不可能，上世紀90年代末期，中美就建立了海上安全磋商機制，後來還建立了處置海空意外相遇的規則和平息可能發生的危機的熱線系統。近年來，兩軍建立了重大軍事活動相互通報機制。

其四，在全球層面，中美合作的空間和需求很大，最緊迫的是抗擊新冠肺炎疫情的合作。

兩國科學家以往在應對衛生危機上有著堅實的專業合作經歷，應鼓勵他們最大限度地發揮相互交流和聯合研究的潛力。中美兩國在疫苗研發方面都有豐富的資源，如果雙方能夠攜手提高全球疫苗的可獲得性和可負擔性，整個世界都會因此而獲益。

氣候變化是另一個迫切需要關注的領域，世界期待中美發揮引領作用，兩國有許多事情可以一起做。至於其他全球議題，諸如經濟穩定、數字安全、人工智慧治理等，也都需要團結協作來應對。

傅瑩最後強調，中美如能攜手與其他國家同心協力應對這些挑戰，多邊主義將繼續為人類進步帶來希望。

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