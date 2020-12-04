新竹棉被裹屍案主嫌遭聲押禁見　睡夢中落網「窮到剩兩把槍」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹台3線11月13日發生一起棉被裹屍命案，47歲徐姓主嫌逃亡21天，3日在芎林鄉於睡夢中落網。新竹地檢署同日晚間複訊後，認定徐男涉犯殺人重罪，且有逃亡及串證、滅證之虞，隨即向新竹地院聲請羈押禁見。

▲徐男的朋友透露，他很孝順母親，也很疼女友。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

據了解，徐男出生於當地望族，不少親戚都是鄉鎮上的民意代表，但他從小就跟著叔叔混幫派，做過偷竊、槍毒、討債等案件，還染上毒癮，大小案件纏身，後來結識同樣混黑幫、有毒品及槍砲前科的彭姓男子（53歲），兩人志同道合，一起「擴大經營」從事暴力討債，接著叔叔因案入獄，他則升格成為老大。

徐男日前與彭男收回一筆200萬元的呆帳，原本說好一起平分，沒想到彭男不僅全部私吞，還誣陷「錢都被徐XX拿走了」，甚至擅自將他的百萬敞篷BMW典當。徐男氣不過，決定找小弟聯手教訓彭男，哪知道對方嚇到心臟病發作死亡，一時緊張，只好叫小弟先用棉被裹屍，再載到山上丟棄，不料途中發生車禍，最後乾脆把屍體隨便丟下，並展開長達21天的逃亡生活。

▼▲徐男落網畫面。

由於警方正在追查此案，道上兄弟根本不敢接濟徐男，他只能依靠勒索店家來維持生計，直到昨日（3日）凌晨偷偷返家，才在睡夢中被埋伏的警員逮捕。徐男的友人透露，他雖然無惡不作，但很孝順母親，也很疼愛女友，逃亡期間曾說想要贖回被典當的BMW，賣掉之後再把錢交給母親，沒想到最後落網時，窮到全身上下連一塊錢都沒有，只剩下兩把槍。

然而，縱使徐男是一名孝子，但他將彭男裹屍丟棄新竹台3線也是事實。新竹地檢署檢察官3日晚間複訊後，認定他涉犯殺人重罪，且有逃亡及串證、滅證之虞，同日深夜已經向新竹地院聲請羈押禁見。