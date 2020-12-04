為10萬元「老虎鉗虐殺2小時到死」　18歲嫌等4人遭聲押禁見

記者黃翊婷／綜合報導

台北市文山區日前發生一起恐怖虐殺案，18歲潘姓男子等4人疑似為了10萬元債務，持塑膠T字管、老虎鉗等工具，虐待24歲鄭姓男子2小時，再載去醫院丟包，但對方仍在2日凌晨2時許因為傷重宣告不治。台北地檢署檢察官認為案情不單純，3日晚間已向法院聲請羈押禁見，全案將持續朝殺人罪的方向偵辦。

警方初步了解，死者鄭男與主嫌潘男疑似有10萬元的債務糾紛，1日深夜11時許鄭男走進一處民宅，2日凌晨1時20分左右卻被潘嫌抬出，滿身是血、奄奄一息，隨後他被潘嫌及其他共犯載往醫院丟包，並在凌晨2時10分因為傷重宣告不治。

▲4嫌落網後皆坦承有動手凌虐鄭男。（圖／記者張君豪翻攝）

由於經過初步檢傷確認鄭男四肢有明顯瘀血、外傷，研判應該是休克死亡，不過，詳細的死因仍有待相關單位進一步調查釐清。此外，警方還在現場找到塑膠T字管、老虎鉗等凶器，雖然潘嫌等人並沒有幫派身分，但檢警都認為背後原因不單純，或許還有其他「幕後指使者」。

潘嫌等人到案後皆坦承動手凌虐鄭男，但說詞避重就輕。台北地檢署檢察官認為，此案應該朝殺人罪方向繼續擴大追查，3日晚間複訊後已向法院聲請羈押禁見4嫌。

▼鄭男走進民宅，2小時後卻滿身是血被抬出來。（圖／記者張君豪攝）

▼4嫌將鄭男載到醫院丟包。（圖／記者張君豪翻攝）