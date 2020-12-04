關節像被膠水黏住....婦患50肩痛到無法穿內衣：不敢動變更嚴重

▲關節像被膠水黏住！台中一名婦人罹患50肩，左肩痛到無法穿內衣（圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者游瓊華／台中報導

台中一名65歲徐姓女患者近半年左側肩膀疼痛，不但無法順利穿內衣，睡覺時得避開左肩疼痛處，甚至揮手角度幾乎只能平舉，赴醫檢查發現原來是關節沾黏及滑囊炎合併五十肩，所幸透過「關節囊擴張合併關節鬆動術」免開刀治療，情況已經明顯改善。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱表示，患者最初透過超音波檢查發現旋轉肌袖受損、鈣化，接受復健、中醫、體外震波等保守治療半年，但狀況改善程度並不明顯，尤其手臂活動角度有限，如手臂朝前平舉向上僅稍微超過90度、前臂內轉60度、外轉30度，使患者左手活動度嚴重受限，幾乎無法自理生活。



林琮凱指出，五十肩又稱冰凍肩，醫學上稱「沾黏性肩關節囊炎」，使得原本可以活動自如的關節，猶如被膠水黏住一般，進而出現手臂向前向上舉角度有限、睡覺壓到肩膀會痛、天冷時肩膀不舒服、女性穿脫內衣有困難等，使得許多患者愈怕痛，愈不敢活動，導致肩部沾黏更嚴重。

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林琮凱建議，五十肩患者若接受復健、藥物、中醫等保守治療後卻無明顯改善時，可考慮藉由非傳統開刀且無傷口的「關節囊擴張合併新式關節鬆動術」治療，醫師會先讓患者熟睡，經局部施打藥液將肩關節囊沾黏處撐開，再以特殊手法鬆動肩關節，拉開沾黏的軟組織，術後配合復健治療維持活動度。