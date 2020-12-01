凍齡美魔女堅持白皙臉蛋「不上架」　挑戰自我極限遭3大逆襲Orz

▲台中一名熟女怕被嫌老，老花眼硬撐不戴眼鏡，結果噁心、嘔吐、頭痛全上身。（圖／pexels）



記者游瓊華／台中報導

現代女性因為保養得宜，許多人就像逆齡女神許路兒一樣，即便超過40歲外貌仍似少女，但台中一名43歲李姓女子，日前發現滑手機時螢幕常會「糊糊的」，經醫師告知為老花眼所致，但擔心被嫌「老人味」，堅持不配老花眼鏡，直到出現視力模糊、頭痛、噁心想吐等症狀，才甘願配鏡輔助視力。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師龔偉勛表示，門診不乏如李姓女子的患者，因為年輕時有遠視，不曾戴過眼鏡，看近時也能用睫狀肌調節力控制，但隨著年紀增長，老花開始出現，當睫狀肌調節力變差時，看近就會變得不舒服，過一段時間連看遠的視力也變差，只是患者心態上還無法接受需配戴眼鏡輔助視力，往往等到老花眼嚴重影響生活，才願意配合治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

龔偉勛也提到，老花眼是指水晶體隨年齡逐漸硬化、失去彈性，漸漸喪失調節功能，使得看近不清楚，造成閱讀困難，眼睛也容易疲勞、痠澀，通常在40歲前後便會出現症狀。

龔偉勛指出，民眾千萬別不服老，也不必擔心坊間傳言「老花眼鏡會愈戴愈深」，其實老花眼的度數無論是否有戴老花眼鏡，度數本來就會逐漸增加。此外，有些民眾自覺眼壓高、眼睛脹痛，誤認為青光眼所致，其實經檢查不少是因為老花眼造成，建議民眾當眼睛出現任何不適，應尋求眼科醫師協助，才是正確護眼之道。