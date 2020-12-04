志工生涯堅持超過10個年頭　退休奶奶的第二人生超展開

▲志工奶奶王姊到麥當勞叔叔之家服務已有10年以上，以行動默默為病童家庭付出關懷。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

每年12/5為國際志工日，平時默默行善、付出愛與關懷的志工們，值得眾人特別在這一天向他們表達肯定與喝采，而麥當勞叔叔之家慈善基金會近期以「用愛陪伴 就是家」為題拍攝系列短片，直擊志工藏在心底最軟的那一塊，談談為何願意無條件與遠地就醫病童家庭站在一起。

以行動奉獻餘生 視公益為人生第二志業

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「鄰居問我上哪去，我說，去上班啊！」有別於一般人認為退休後就該享清福，志工奶奶王姊從退休開始，便決定投身公益，尋找一個能夠奉獻餘生的工作。來到麥當勞叔叔之家在發票組服務時數已超過4700小時的王姊，把志工服務當作退休後的上班一樣兢兢業業不懈怠。

▲民眾捐贈的發票，透過一群平均65歲的志工一起努力對獎，希望為孩子們提供需要的服務。

每個月，裝載民眾滿滿心意的發票就會一箱一箱的送進基金會辦公室，透過王姊和一群平均年齡65歲的發票組志工，耐心地整理後，逐筆對獎。王姊說：「雖然這個發票金額，它還是一個小金額啦，那至少就是說，有這麼一份錢進來，所以我們在沒對獎之前，都要給它當作大獎來看待。」事實上，每張愛心發票都像是一個微小的新希望，不論金額多寡，一張一張發票中獎，就能為遠地就醫的孩子及家人，支持麥當勞叔叔之家這項需要的服務，因此面對眾多的發票數量，志工們仍為多助人一分而樂此不疲。

▲麥當勞叔叔之家的志工們感情都很好，王姊覺得在這裡和大家在一起有家的感覺。

而王姊在發票組就像領頭羊一樣，把大家凝聚在一起，除了經常關心慰問大家的健康，也會互相聊聊生活近況，平時還會相約出遊、聚餐，志工們感情好到像一票姊妹淘相聚，每次在FB上打卡都讓朋友好生羨慕，也因此王姊在麥當勞叔叔之家一做就是10年，即使自己曾經膝蓋開刀換過人工關節、仍堅持每周3天從三峽到台北大安區服務，甚至還帶著自己的妹妹一起加入服務行列，王姊說：「能夠來到外面因為工作而有一個家的感覺，這是一件很美好的事情」。

用愛陪伴 就是家！志工將關心化為行動為病童集氣

位於台北大安區的麥當勞叔叔之家每年約有超過百名志工一起支持這個家的營運，包含王姊所處的發票組在內，還有入住接待、房務整理、餐點準備等，在各自的崗位上默默付出心力。雖然不是所有志工都會在第一線接觸到家庭，但每個人都和王姊一樣，知道自己投入的價值，樂於用滿滿的愛與日復一日的行動付出，王姊說：「我們會很心疼這些小孩，就希望他們能夠得到最好的一個照顧，這些爸爸媽媽，你們很偉大，要加油。」

▲麥當勞叔叔之家每年有超過百位志工投入協助服務，為病童家庭共同努力。

人生難免遇到混亂困境，如果有人適時伸出援手拉一把，往往就能順利度過生命的難關，就像每年超過1萬5千人次的病童家庭在北上就醫期間，除了免費入住麥當勞叔叔之家，有一個短暫的安身之處，更重要的是志工們及工作人員，像家人一樣的暖心陪伴，希望為病童家庭增添勇氣去面對病魔，走過病痛這段的艱難與脆弱。誠如近期網友名句：「大家一起的話，或許就可以比較勇敢了。」志工們也許平常不會對旁人說出內心的想法，但始終用行動在這裡默默為孩子們集氣與關懷，因為他們始終相信，在一起用愛陪伴，就是家。