瑞芳設立「蝙蝠告示牌」背後原因感人　特定時段得降速行駛

▲瑞芳蝙蝠洞旁有設立蝙蝠告示牌。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

台2線75K（海濱隧道）瑞芳海邊的蝙蝠洞，每年5-9月會有來自各地約20萬隻母蝙蝠來到這生蝙蝠寶寶，也常吸引民眾觀看。但蝙蝠寶寶練習飛行時，常會被呼嘯而過的車輛造成的氣旋給捲進車底遭到路殺，公路總局也因此在這設立「蝙蝠告示牌」實施季節性降速，速限由60公里降至40公里，減少路殺發生，守護蝙蝠寶寶。

位在台2線瑞芳海邊的蝙蝠洞，自民國79年起，吸引大批民眾觀賞蝙蝠出沒。蝙蝠專家徐昭龍說，每年5、6月起，會有來自各地約20萬隻的母蝙蝠（東亞摺翅蝠）聚集準備一年一度的生育。牠們一年生一隻寶寶，所以數量估計會多達40萬隻，可以說是相當密集的蝙蝠洞。

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▲瑞芳蝙蝠洞自民國79年起，吸引許多民眾前來觀賞蝙蝠出沒。（圖／公路總局提供）

不過，由於蝙蝠寶寶剛要學飛的時候，很容易被路邊快速行駛的車輛及車速造成的氣旋給捲入車底造成路殺。公路總局一工處與台北市蝙蝠保育學會、當地里長等，為了積極避免路殺的發生，108年於台2線蝙蝠區段辦理季節性降速，109年更以速限可變標誌牌面（CSLS）配合蝙蝠出沒調整速限數值，並搭配CMS揭露蝙蝠訊息。

也因此，在瑞芳就有出現這面罕見的「蝙蝠告示牌」，該路段原本速限為60公里，在每天晚間6點到8點，這個蝙蝠出沒時刻，將速限降至40公里，減少路殺的發生。

▲▼瑞芳蝙蝠洞旁有設立蝙蝠告示牌。（圖／公路總局提供）

另外，公路總局也協調地方政府警政單位於前後路段設置太陽能紅、藍警示燈，搭配民眾於緊鄰省道旁之蝙蝠公園觀察蝙蝠習性等相關友善生態措施，進而使得行經蝙蝠洞路段之大型車輛自主減速，以大幅減少可能路殺事件，後續將持續觀察並統計路殺數據，以利進行相對應之改善。

事實上，公路總局五大工程處除了工程養護之外，也致力於生態保育、減少路殺發生，近期也規劃將各路段易遭路殺的動物選定為吉祥物。公路總局第一區工程處為蝙蝠，第二區工程處為石虎，第三區工程處為陸蟹，第五區工程處為螢火蟲。

第四區工程處則選定台灣藍鵲，主要是因為台灣藍鵲不但有台灣特色、台灣味，還有台灣人的美德，無論環境多麼艱苦，牠們仍堅忍刻苦，堅強地生存下來，也象徵著四工處傳承、團隊合作的精神。

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