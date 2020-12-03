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港今新增90例確診病例　31例源頭不明

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▲▼香港民眾通勤時戴著口罩。（圖／路透）

▲香港民眾通勤時戴著口罩。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港進入第四波疫情，香港特區政府衛生署衛生防護中心今（3日）發出最新情況，截至當日0時，香港新增90例新冠肺炎確診病例，較前一日（103例）略有回落。其中本地病例佔79例，包括31例源頭不明個案。

大陸澎湃新聞引述據香港無線報道，香港疫情近期反彈，特區政府日前要求所有養老院捨及殘疾人士院捨的員工，必須於本月14日前進行新冠病毒強制檢測。

香港勞工及福利局3日表示，到訪院捨人員的防疫措施是根據他們的到訪性質、時間長短、是否和院友有密切接觸，從感染風險評估角度考慮。其他需不時進入院捨工作的人員則有其他防疫措施。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港爆發第四波疫情 。（圖／路透社）

香港勞工及福利局又指出，衛生防護中心已為如何處理訪客提供指引，包括須保持適當社交距離及採取感染控制措施等。特區政府會根據這一輪強制檢測的經驗，不時檢討優化安排，完善院捨的抗疫措施。

目前，香港教育局已經宣佈，所有中、小學與幼稚園（2日）起再次暫停面授課堂，直到聖誕節假期結束為止。特區政府同時公布多項防疫措施同日起再次緊縮。這是自2020年初疫情爆發以來，香港學校系統第三度進入此狀態，大多數學生透過網絡視頻會議等方法繼續學業。

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