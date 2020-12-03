台灣80家豬肉進口商3大宣示：2021年市場上不會看到萊豬

▲「全國豬肉進口商同業連署聲明」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

市佔達9成的80多家全國進口豬肉商3日下午齊聚，發表「維持不進口萊豬及落實標示產地意向書」，宣示「只進無萊豬肉、落實無萊標示、落實產地標示」。華漢冷凍食品工業股份有限公司負責人李春來表示，生意掉2成多，快活不下去，但他強調，在他們簽署聲明後，明年（2021）市場上就不會看到萊豬了。

根據全國進口豬肉商聲明，從總統蔡英文宣布放寬美國萊豬進口後，造成社會紛擾，國人消費有顧慮，這讓進口豬肉業者帶來困擾，影響整體進口豬肉跟相關食品產業。李春來坦言，生意掉了2成多，快活不下去了。

李春來也說明了市場狀況，美國豬肉進口量大概1萬噸，量的佔比其實很少，前幾名的國家是荷蘭、加拿大、丹麥等國。他表示，美國豬肉是世界第二大宗，內需需求很大，但這幾年有所轉變，中國大陸因為非洲豬瘟的問題，本來4億隻豬，剩下2億隻，導致缺肉嚴重，就跟美國買。

李春來表示，前總統馬英九執政時期，美國豬肉含有瘦肉精大概佔70-80%，目前有含瘦肉精的大概不到10％，過幾年之後，應該就全部沒有了，「現在要買到有瘦肉精的不是很容易」。

李春來表示，國內業者如果進口美豬，到底有誰願意進口含萊美豬，造成自己、顧客與消費者的困擾，進口業者在沒有價差利基，又會自找麻煩的情況下，沒有利益可圖的生意，應該沒有業者願意嘗試。

因此，全國進口豬肉同業鑑於上述理由，避免影響國人對豬肉消費意願，影響整個食品產業，所以自願共同簽署，明年起將維持現狀，進口無萊豬肉，落實無萊及產地標示，讓國人消除疑慮。

該團體表示，藉由聯合全國進口豬肉業者的自律採購的約束，配合政府的邊境管理，批次查驗的工作，販售自然無含萊的進口豬肉，以保護豬肉產業和國人健康。

▼「全國豬肉進口商同業連署聲明」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

