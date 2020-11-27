小7聖誕主題3件77折！小熊餅乾首推出水晶球　交換禮物提案一次看

▲7-ELEVEN全新一檔集點送活動12/2登場，同步也推出為期一個月的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

強攻年末送禮商機，7-ELEVEN自12月2日起全新一檔集點送活動登場，同步也推出為期一個月的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，超過30項獨家禮品提案，滿足消費者在交換禮物、聖誕派對的需求。而每年備受矚目的「聖誕水晶球」除了金莎巧克力推出2款，今年樂天小熊也獨家推出聖誕包裝及小熊造型水晶球；預購品部分還有OREO餅乾音樂盒，放上一片就能播放音樂，在日本銷售一空。12/1至12/29期間更有指定糖果零食飲料「2件8折、3件77折」優惠。

▲金莎巧克力照慣例每年推出「聖誕水晶球」作為贈品。（圖／記者林育綾攝）



▲今年樂天小熊也獨家推出聖誕包裝及小熊造型水晶球。（圖／統一超商提供）

業者觀察，每到年底聖誕包裝、具有節令感相關商品銷售，可較平時成長1至2成，7-ELEVEN自12月1日起特別打造「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，集結樂事、品客、金莎等大廠，推出多款獨家規格「聖誕限定商品」，像是附有麋鹿髮箍的巧克力禮盒、聖誕樹造型的棉花糖等零食，更精選迪士尼、寶可夢、角落小夥伴等超人氣肖象，躍上糖果包裝、食玩或是實用的生活小物，最低不到百元就能入手。

▲▼精選迪士尼、寶可夢、角落小夥伴等超人氣肖象，躍上糖果包裝、食玩或是實用的生活小物。（圖／統一超商提供）

▲「迪士尼聖誕巧克力鈴鐺棒」還能佈置在聖誕樹上，變成吸睛的裝飾。（圖／統一超商提供）

其中2020年全新造型「Heart 迪士尼聖誕巧克力鈴鐺棒」，還能佈置在聖誕樹上，變成吸睛的裝飾；另一款迪士尼Bourbon聖誕水果軟糖，米奇換上聖誕服裝，包裝採蓄光印刷，黑暗中可看到發光米奇，充滿驚喜，而「迪士尼造型磁鐵置物袋」每款皆附專屬聖誕卡片與掛繩，臉部是強力磁鐵、實用度高，可作為留言板與置物袋。





▲▼「迪士尼造型磁鐵置物袋」每款皆附專屬聖誕卡片與掛繩，臉部是強力磁鐵、實用度高，可作為留言板與置物袋。（圖／統一超商提供）

另外每年備受矚目的「聖誕水晶球」，今年除了金莎推出2款「經典款、巴賽隆納城市款」水晶球，購買3粒裝滿5件即贈送；粉絲眾多的「樂天小熊」也首度以聖誕造型登場，更獨家推出夢幻許願組169元，除了包裝有聖誕感設計，還附上小熊造型水晶球，12/2至12/29期間在專案架任選2件8折、3件77折。

▲金莎推出2款「經典款、巴賽隆納城市款」水晶球，購買3粒裝，滿5件即贈送。（圖／記者林育綾攝）

▲「樂天小熊」也首度以聖誕造型登場，夢幻許願組還附上小熊造型水晶球。（圖／統一超商提供）

而全店集點活動「愛‧Sharing 2020精品集點送」自12/2-12/27開跑，推出學生跟上班族適合的實用單品「掛繩證件套」及「托特手提袋」，集滿6點加169元可獲得1款，或集滿168點免費送1款。消費滿50元可獲得1點貼紙點數，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點送電子點數，單筆消費僅能選擇一種集點方式。

▲7-ELEVEN自12月2日起全新一檔集點送，推出實用單品「掛繩證件套」及「托特手提袋」（圖／統一超商提供）



預購新品部分12/2起於ibon機台開賣，此波推出「Kakao Friends聖誕拖鞋組」，Little Ryan立體臉型造型拖鞋，彈性腳後跟，鞋底止滑且輕量，搭配聖誕限定束口禮物袋，售價499元；還有「皮卡丘與卡比獸藍牙喇巴」售價699元；另有吸睛的「OREO餅乾音樂盒」699元，OREO餅乾就是唱片，放上一片就能播放音樂，咬一口還能切換體驗5種不同旋律，更可錄製語音訊息送朋友，曾風靡美國、香港、日本銷售一空！

▲OREO推出餅乾唱盤造型音樂盒，放上一片就能播放音樂。（圖／記者林育綾攝）

看好耶誕送禮需求升溫，頂級超市city’super也獨家引進來台販售的日本北海道巧克力第一品牌ROYCE’，在台推出5款「耶誕限定禮盒」，其中有4款為首度推出的應景包裝禮盒，即日起至12月7日凡預購「耶誕限定禮盒」可享早鳥優惠85折。

▲▼city’super獨家引進ROYCE’巧克力，推出5款「耶誕限定禮盒」。（圖／city`super提供）

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