她在浴室洗澡...窗外竟探出一支手機！男同事超扯辯詞曝光

▲阿宏偷拍女同事小美洗澡。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／花蓮報導

一名男子「阿宏」（化名）與女子「小美」（化名）是同事關係，而日前小美因故與友人借住阿宏家，沒想到卻遭到對方持手機偷拍。對此，花蓮地院審理後，依法判阿宏7月徒刑，並將扣案之行動電話沒收。

判決指出，阿宏與小美是同事，而小美因出席路跑活動，與另名友人借住在阿宏位於花蓮的居所。未料，阿宏竟基於竊錄非公開活動之犯意，趁著小美進入浴室洗澡時，在未經對方同意之下，於浴室外面持手機錄影、照相，竊錄小美在浴室內的非公開活動。

小美發現阿宏在外面偷拍之後，氣得質問對方，並親自刪除偷拍的錄影、相片，而氣不過的小美也旋即報警。對此，阿宏雖然坦承確實有竊錄小美，但竟然否認有竊錄非公開活動犯行，狡辯說自己錄影、照相的客體是小美，而非活動。

不過，法官認定，阿宏所辯無非是飾卸之詞，並不足採，而法官也認為，阿宏為滿足一己之私，無故以照相、錄影竊錄他人非公開之活動，嚴重侵害小美的隱私，也破壞同事之間信任情誼，對她造成心理嚴重傷害，且犯罪後態度不佳，也未與小美達成和解，在考量其家庭經濟狀況、智識程度之後，依犯竊錄非公開活動罪，判處他7月徒刑。