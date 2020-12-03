德議員批黃之鋒案「港法治黑暗期」　陸駐德使館反擊

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥被判刑。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港眾志前秘書長黃之鋒等人宣判，德國聯邦議會人權委員會主席延森（Gyde Jensen）立刻聲援批評，「香港人權和法治進入黑暗時期。」對此，中國駐德國使館發也發出最新回應，指責延森的言論已經嚴重干涉他國內政。

根據《德國之聲》引述報導指出，延森表示，「黃之鋒在拘留審查期間不得不承受的威嚇，透徹地顯示，香港在人權與法治上已進入黑暗的時代。」此次審理是一種政治象徵之舉，其它國家必須作出政治反應。她呼籲德國政府和歐盟採取行動。

針對延森批評的，中國駐德國使館在官網發出反擊，聲明強調，德國聯邦議院人權委員會主席延森女士就黃之鋒案發表所謂公開信。「公開信充滿無知和傲慢，無視客觀事實，對香港特區有關法律制度缺乏基本瞭解和尊重，也違背了尊重主權和不干涉別國內政等國際關係基本准則。」

▲德國聯邦議會人權委員會主席延森力挺黃之鋒，中國駐德大使館最新聲明。（圖／翻攝 中國駐德大使館官網）

該聲明指出，黃之鋒系因「煽惑他人參與未經批准集結」「組織未經批准集結」「明知而參與未經批准集結」遭起訴，其本人已承認所有指控。德國集會法第23條也將此類行為定為犯罪。12月2日，香港有關法院已依法判處黃有期徒刑13.5個月。

黃案是一起中國香港特別行政區的司法案件，由香港司法機關依據香港法律獨立審判。香港是法治社會，任何違法行為都會受到法律懲處，與政治主張和人權無關。在此案中，黃的合法權利均得到充分保障。黃曾被單獨關押在醫院的單人病房，系因其在入獄前體檢出現異樣採取的必要措施。

聲明表示，我們還要嚴正指出，黃之鋒不是人權活動人士，而是「港獨」頭目，與外部勢力勾聯，煽動暴力，組織非法集會，嚴重破壞香港的安全、穩定與秩序。

最後，聲明強調，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉。中國使館願在基於客觀事實和相互尊重的前提下，繼續同德國各界深化對話交流。