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德國加入歐洲「反高超音速武器」研發計畫　鎖定攔截5馬赫目標

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▲▼阿斯特飛彈（Aster），又稱「紫菀飛彈」。（圖／翻攝自歐洲導彈集團（MBDA）官網）

▲德國加入TWISTER的防空系統研發計畫。圖為阿斯特飛彈（Aster），又稱「紫菀飛彈」。（圖／翻攝自歐洲導彈集團（MBDA）官網）

記者林彥臣／綜合報導

德國國防部發言人指出，過去以觀察國身分參與「天基戰區監視及時預警與攔截」（TWISTER）計畫的德國，決定正式加入這一項歐洲反高超音速武器研發計劃。這項計畫在初始階段由法國主導，其他合作夥伴國還包括芬蘭、荷蘭、意大利和西班牙。

根據國防新聞週刊（DefenseNews）報導，基於現有的防空系統對高超音速目標「力不從心」，參與TWISTER計劃的歐洲各國希望在2030年左右部署一個天基預警網路並研發出能夠攔截飛行速度超過5馬赫（5倍音速）、高度在100公里以內目標的攔截系統。

歐洲導彈集團（MBDA）表示，新型攔截系統預期能夠應對中程彈道飛彈、超音速或者高超音速巡弋飛彈、高超音速滑翔武器、反艦飛彈和下一代戰機等目標。新系統將把陸軍和空軍現有的和正在研發的防空系統整合為一體。德國國防部代表表示，TWISTER項目目標符合德國利益。

國防新聞週刊在報導中指出，歐洲導彈集團新型防空系統-戰術防空系統（TLVS）項目問題也將在近期得到解決，研發該系統是為了取代美國雷神公司研發的老舊「愛國者」系統。

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