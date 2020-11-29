超爽！德國男訂婚典禮愛上「老婆閨蜜」　用「這招」成功三人行

▲愛上老婆閨蜜後，竟爽得兩個老婆，右為蘿拉，左為拉瑞莎。（圖／翻攝自instagram／_lauriii_official）



實習記者周依儒／綜合報導

他們的愛情竟然容的下第三人！德國31歲的汽車烤漆工人派翠克（Patrick Friedrich）在2019年12月和24歲的女友拉瑞莎（Larissa Mader）舉行訂婚典禮，沒想到在典禮上認識了拉瑞莎的好姊妹蘿拉（Laura Hinsche），兩人日久生情擦出火花，派翠克向女友坦承自己兩個都愛，而她竟然不捨男友左右為難，決定3人一起生活。

▲即使共用男人，兩姊妹感情也不受影響。（圖／翻攝自instagram／_lauriii_official）



根據《每日郵報》報導，派翠克和拉瑞莎交往多年，終於在2019年底訂婚，但沒想到訂婚典禮上派翠克認識了拉瑞莎的護士好姊妹蘿拉，兩人日久生情，最好的朋友也變成感情的插足者。不過派翠克卻向拉瑞莎表示，自己兩個都很愛，實在無法放棄任何一個，而拉瑞莎和蘿拉兩人都不捨「男友」左右為難，且認為蘿拉的加入可能會帶給他們更多的愛，因此在今年4月協議，3人一起生活下去，甚至還要一起舉行結婚典禮。

▲3人行感情超好。（圖／翻攝自instagram／_lauriii_official）



對此，蘿拉表示，一開始她其實不想和派翠克有任何牽扯，但人類畢竟無法控制自己的感情，他們也曾經歷過誤會，甚至在今年4月時分手，直到8月才又在一起，所幸3人的家庭都非常支持他們的做法，且3人也可以一起手牽手出門，不在乎旁人眼光，「不過還是有一些小問題，像是人行道不夠寬，我們3個沒辦法並排通過。」

報導指出，蘿拉本來還有一名已交往6年的男友，成功加入派翠克和拉瑞莎的生活後，她也火速和原本的男友分手。據了解，3人將在明年舉行婚禮，而享受了齊人之福的派翠克也坦言，目前最擔心的就是德國法律不允許「一夫多妻」。