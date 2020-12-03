1歲兒把襪子丟電鍋！媽一打開「長頸鹿在微笑」　網笑翻：鹹魚飯

▲兒子將黑色襪子丟進電鍋裡。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者施怡妏／採訪報導

家中的小朋友鬼靈精怪，總會做出許多令人摸不著頭緒的事情，讓大人們看了又氣又好笑，一名人妻傻眼表示，調皮搗蛋的兒子，居然把襪子丟進電鍋裡面，而且鍋子裡面還有白米飯，她打開電鍋後當場愣住，不知道該生氣還是該笑。貼文一出立刻引來許多網友留言，「正港鹹魚飯！」

該名人妻在臉書「爆怨公社」發文，打開電鍋時傻眼，竟然有一隻印著長頸鹿的黑色小襪子在裡頭，且襪子上的長頸鹿還微笑看著她，原來是一歲八個月大的兒子趁她不注意時，神不知鬼不覺地把襪子丟進電鍋裡。照片中可以看見，有一半的白飯凹下去，飯粒上還有被襪子染到的藍色痕跡。

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▲可以看到飯粒上有著被襪子染色的痕跡。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

該名人妻向《ETtoday新聞雲》記者表示，兒子平常很頑皮，最常丟東西到洗衣機，今天開了大絕，「今天是為了找爸爸才讓兒子靠近廚房，平常是關門的，沒想到竟然會這樣，那一鍋飯是爸爸中午剛煮好的，襪子現在還在電鍋裡，不知道該怎麼處理比較好，於是先煮麵來吃」。

貼文一出後，不到一小時已有四千名網友按讚，「今晚我想來點頸鹿牌黑襪蒸拌白飯」、「港式鹹魚蒸飯」、「鹹鹹的好下飯，懂吃的孩子」、「有顏色的挖掉，沒顏色的給爸爸吃」、「弟弟表示無辜：原來是電鍋，人家以為是洗衣機啦」、「為何把米飯放進洗衣機」、「童襪飯可以配絲襪奶茶」。