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判入獄10月！「民主女神」周庭當庭落淚...各大日媒關注

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▲黃之鋒和周庭抵達法院。（圖／路透社）

▲黃之鋒和周庭抵達法院。（圖／路透社）

文／中央社東京2日綜合外電報導

被稱為香港「民主女神」的前「香港眾志」核心成員周庭，2日被法院判處入獄10個月。由於周庭日文流利，也經常利用推特向日本發聲，各大日媒相當關注今天的判決。

日本每日新聞引述香港媒體報導，周庭雖然申請保釋卻被法院駁回，確定收監，這是周庭首度受到實刑判決收監。周庭在庭上聆聽量刑時流淚。周庭11月27日曾輾轉透過在拘留所會面支持者的推特，用日文向日本民眾表達謝意說，「聽到很多日本的民眾聲援我，讓我變得堅強，謝謝大家」。

每日新聞發自台北的報導指出，可能把香港的嫌犯引渡給中國當局的港區國安法威力巨大，上路施行5個月已幾乎完全抑制示威遊行，「香港民主派面臨毫無辦法的狀況」。

▲香港泛民派代表之一周庭。（圖／路透社）

▲ 周庭是香港泛民派代表之一。（圖／路透社）

面對今天判決，香港網友紛紛留言批評「判決太重 」、「時代已經改變」等，原因是周庭並沒有「前科」，結果今天法院沒有給予緩刑，判決結果已在香港市民間造成衝擊。參加過2019年示威遊行的香港年輕人說，「司法判斷比起過去更為嚴格」，且似乎愈來愈多人有這樣的看法。

日本經濟新聞報導，雖然周庭等人被認定參與煽動及違法集會等行為，是在港區國安法今年7月上路前發生，但香港法院透過嚴懲知名民運人士，有可能讓寒蟬 效應在社會發酵。

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

▲ 香港眾志前副秘書長周庭、前主席林朗彥、前秘書長黃之鋒。（圖／路透社）

日本產經新聞報導，日本共產黨委員長志位和夫說，香港法院今天判處民主運動人士黃之鋒、周庭及林朗彥實刑，這是強行實施港區國安法下的新鎮壓措施，要對中國領導核心表達強烈抗議，並強烈要求立即停止在香港的野蠻鎮壓。

TBS電視台報導，這是周庭首度受到實刑判決，並在聆聽判決時落淚；日本富士新聞網（FNN）報導，被稱為「民主女神」的周庭今天被判入獄10個月，並在法庭上落淚。 其他如讀賣新聞、朝日新聞、共同社、時事通信社等主流媒體，也都報導類似內容。（譯者：黃名璽/核 稿：劉學源）

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