快訊／雨灌不停！北北基宜再發豪、大雨特報　更強冷空氣要來了





▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

東北季風影響，氣象局今（2）日發布豪、大雨特報，其中宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及大台北地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

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▲氣象局發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，今天持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，不過水氣減少，降雨情形和昨天相比較為緩和，但基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部大雨發生的機率；至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

預測氣溫方面，各地夜晚清晨低溫約17至19度，白天高溫在北部東北部僅20至22度，花東地區約24、25度，中南部高溫可達27、28度，中南部日夜溫差及南來北往的溫差較大，請留意溫度變化適時增減衣物。

▲周四、五另一股更強的冷空氣南下，各地氣溫會再下降，屆時北台灣高溫不超過20度。（圖／記者李毓康攝）

不過，周四、五另一股更強的冷空氣南下，各地氣溫會再下降，屆時北台灣高溫不超過20度，其他地區約23至27度，最冷時間點落在周五清晨，中部以北及東北部低溫將下探15至17度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及花東低溫約17至19度。

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