死因不單純！友人曝他酗酒成癮　台裔鞋王受困儲藏室沒應門燒死

▲Zappos 創始人謝家華離世，死因不單純。（圖／翻攝自 Good Morning America Youtube）

圖文／CTWANT

全球最大網路鞋店Zappos台裔創辦人及前執行長謝家華（Tony Hsieh），11月28日不幸辭世，享年46歲。綜合外媒報導，謝家華是在康乃狄克州拜訪親友時，因房屋失火重傷後送醫不治。根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，謝家華死因不單純，報導同時揭露他黑暗、不為人知的一面，甚至懷疑他可能就是釀成火警的源頭。

謝家華生於1973年12月12日，父母來自台灣。哈佛畢業後，他曾在甲骨文任職，離職後開始創業，1995 年，謝家華創辦了網路廣告公司 「LinkExchange」，後來以2.65億美元出售給微軟，賺到人生第一桶金。

▲知名鞋類電商平台 Zappos 創辦人謝家華去世。（圖／翻攝自PBS NewsHour Youtube）

1999 年，謝家華加入Zappos（前身為ShoeSite.com），擔任首席執行長。當時公司的初始啟動資金僅有160萬美元，在謝家華帶領下，公司10年內的營業總額達到10億美元，而在這期間，Zappos業務步步高升，引起了亞馬遜創始人貝佐斯的注意。

貝佐斯曾在2005年專程登門拜訪 Zappos，並表達了收購的意願，然而，謝家華卻堅決婉拒，他表示，「不管亞馬遜出什麼價錢，我們都不賣」。今年8月，謝家華卸下CEO一職，並投入到公司總部所在地拉斯維加斯市區振興計畫中。雖然這位生前擁有8億美元身價，大約新台幣228億元的前執行長，加入市區振興計畫，不過他每個月卻花不到1000美元，大約2.8萬新台幣左右住在拖車裡，然而世事難料，謝家華竟在一場火警中離世。

▲謝家華命喪火窟不單純，受困儲藏室沒應門。（圖／翻攝自Inside Edition Youtube）

根據當地警消單位的紀錄，火災發生當下，這棟價值達130萬美元，大約新台幣3706萬元的豪宅外觀竟完好無損，完全看不出來有發生意外，所有人也都安全撤離，只有謝家華受困，當時他可能已經失去意識，受困在一旁的儲藏室內，當警消救出他後，謝家華已經有燒傷和吸入性嗆傷，經送醫搶救多日後仍回天乏術。

▲謝家華卸下CEO一職，並投入到公司總部所在地拉斯維加斯市區振興計畫中，但傳出他染上酒癮。（圖／翻攝自Inside Edition Youtube）

不過《每日郵報》訪問到和謝家華熟識的同事卻透露，他有吸食笑氣的習慣，甚至還酗酒成癮，特別是8月卸下Zappos執行長、宣布退休後，謝家華的藥癮問題就愈來愈嚴重，根據這名同事表示，「近幾個月來笑氣對謝家華來說已經變得和酒精一樣重要，伏特加更是他最好的朋友」。此外，還有同事指出，謝家華喜愛點蠟燭，因為他喜歡藉著燭光營造氣氛，種種跡象顯示，這場釀成他喪名的大火，有可能是他自己造成！

對於報導的說法，康乃狄克州首席法醫辦公室（The Connecticut Office of the Chief Medical Examiner）表示，目前已對謝家華進行毒物檢測，但結果要等到新年後才會出爐，而目前警方也不會改變原先宣布的死因結果。

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