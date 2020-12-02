▲國道新景點「音樂城堡星巴克」開了，旁邊還有夢幻純白旋轉木馬。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

國道有新景點了！高公局今年4月重新整建泰安服務區，建築物以音樂城堡樂園為主題並引進星巴克門市，於今日（2）日正式開幕。有如夢幻城堡的星巴克，搭配一旁的純白旋轉木馬裝置藝術，將帶給旅客截然不同的視覺體驗。

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▲全新的「星巴克-泰安南門市」2日正式開幕。（圖／高公局提供）

泰安服務區南站今年4月開始裝修，11月底全面完工，建築設計以音樂城堡樂園為主題，南站擴建星巴克門市，延伸主建築物之設計概念，打造出夢幻積木城堡造型。

全新的「星巴克-泰安南門市」以多個立體方形積木堆疊出主建築體，中間處則以三角形積木跳脫整體視覺，展現出3D立體感。

▲星巴克-泰安南門市是目前星巴克進駐國道服務區8間門市中，首間導入「現烤專案」的門市。（圖／高公局提供）

此外，這間門市是目前星巴克進駐國道服務區8間門市中，首間導入「現烤專案」的門市，提供法國直送的現烤糕點及由紐西蘭優質穀物與乳製品製成的現烤餅乾，並推出專屬泰安服務區之限定商品-泰安南馬克杯、泰安南隨行卡。

▲星巴克-泰安南門市推出專屬泰安服務區之限定商品-泰安南馬克杯、泰安南隨行卡。（圖／高公局提供）

高公局表示，泰安服務區位於國道1號之中心點，車輛南來北往停留機會高，為提供用路人優質及多元化的服務，有首創的「膠囊休息區」、國道親子用餐區、國道自助餐及景觀台行動辦公室等，並導入餐飲、咖啡、速食、便利商店、伴手禮等多元類型品牌櫃位。

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